"إسعاف دبي" تستعرض جهودها لتطويرخدمات أصحاب الهمم

دبي في 22 أكتوبر/ وام / استعرضت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف خلال مشاركتها في الدورة الثامنة من معرض "إكسبو أصحاب الهمم الدولي 2026"، الذي أقيم في مركز دبي التجاري العالمي ، جهودها المستمرة لتعزيز جودة الحياة لأصحاب الهمم، وتطوير خدمات إسعافية متخصصة تراعي احتياجاتهم، وتضمن سهولة وصولهم إلى الرعاية الإسعافية بكفاءة وموثوقية.

وعرفت المؤسسة زوار منصتها على آلية طلب خدمة "الإسعاف الحسي" عبر القنوات الرقمية الرسمية، في خطوة تعكس توجهها نحو توظيف الحلول الرقمية المبتكرة لتسهيل وصول أصحاب الإعاقات الحسية إلى الخدمات الإسعافية، وتبسيط إجراءات طلب الخدمة من خلال خطوات إلكترونية واضحة وميسّرة، تتيح للمتعامل تحديد نوع الإعاقة، واختيار موعد الخدمة والوجهة المطلوبة، وإرسال الطلب بسهولة ومرونة، وهو مايعزز بدوره استقلالية أصحاب الهمم، ويرتقي بتجربتهم في الحصول على الخدمات الإسعافية وفق احتياجاتهم الخاصة.

كما استعرضت المؤسسة خلال مشاركتها جهودها في تطوير آليات التعامل مع الحالات الطارئة لأصحاب الهمم، ومن أبرزها تصنيف الحالات وفقاً لنوع الإعاقة ، بما يسهم في فهم الاحتياجات الصحية والإسعافية لكل فئة، وتطوير أساليب الاستجابة والرعاية المناسبة لها، ويشمل التصنيف الإعاقات الجسدية والفكرية والسمعية والبصرية، واضطراب طيف التوحد، واضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه، وصعوبات التعلم المحددة، والإعاقات المتعددة.