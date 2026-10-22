"روبن هود" تختار مركز دبي المالي العالمي مقرا إقليميا لتوسيع أعمالها في الشرق الأوسط

دبي في 22 أكتوبر/ وام / أعلنت شركة "روبن هود - Robinhood" العالمية المتخصصة في الخدمات المالية حصولها على ترخيص من سلطة دبي للخدمات المالية لإطلاق منصتها الاستثمارية الموجهة للأفراد في منطقة الشرق الأوسط، انطلاقا من مركز دبي المالي العالمي، في خطوة تعزز مكانة دبي مركزا عالميا للخدمات المالية والابتكار، وتدعم استقطاب الشركات الدولية الرائدة في قطاع التكنولوجيا المالية.

ويتيح الترخيص للشركة تسهيل الوصول إلى خدمات التداول والحفظ عبر فئات الأصول العشر المعتمدة من سلطة دبي للخدمات المالية، بما يشمل الأسهم والعملات المشفرة وصناديق الاستثمار المتداولة ورموز الاستثمار، فيما تعتزم إطلاق منتجاتها في المنطقة خلال عام 2027، بما يوفر للمستثمرين المحليين فرصا أوسع للوصول إلى الأسواق العالمية.

وأكد سعادة عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، أن اختيار "روبن هود" للمركز مقرا لتوسعها الإقليمي يعكس مكانة دبي وجهة مفضلة للشركات المالية الدولية، ويسهم في تعزيز منظومة الخدمات الاستثمارية والتكنولوجيا المالية.

وقال إن انضمام إحدى أبرز منصات الاستثمار الموجهة للأفراد عالميا يدعم جهود المركز لتوسيع المشاركة في الأسواق المالية، وربط جيل جديد من المستثمرين في المنطقة بالفرص الاستثمارية العالمية.

من جانبه، قال فلاد تينيف، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة “روبن هود”، إن مركز دبي المالي العالمي يعد أحد أهم المراكز المالية في العالم، مشيرا إلى أن التوسع من خلاله يمثل خطوة رئيسية في استراتيجية الشركة لبناء منصة استثمارية عالمية تتيح للأفراد الوصول إلى أصول مالية متنوعة.

وأكد جوهان كيربرات، النائب الأول للرئيس والمدير العام لقطاع التشفير والأعمال الدولية في الشركة، أن مركز دبي المالي العالمي أصبح وجهة بارزة للابتكار المالي، بالتزامن مع تنامي اهتمام المستثمرين الأفراد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالأدوات والخدمات الاستثمارية الحديثة.

وأوضح أن الشركة تتطلع إلى توفير حلول مالية قائمة على التكنولوجيا تلبي احتياجات المستثمرين في المنطقة، وتدعم مشاركتهم في الأسواق العالمية.

وستتخذ "روبن هود" من مركز دبي المالي العالمي مقرا لعملياتها الإقليمية، بقيادة صلاح قدورة، المدير التنفيذي الأول ورئيس الشركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي سيتولى الإشراف على عملياتها وتوسيع فريق عملها المحلي.

وأكد قدورة أن تأسيس المقر الإقليمي في دبي سيمكن الشركة من توسيع حضورها وتعزيز فرص المستثمرين للاستفادة من المنظومة المالية العالمية.