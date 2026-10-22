"أبوظبي للتراث" تشارك في فعالية "يوم الوثيقة العربية"

دبي في 22 أكتوبر/ وام / شاركت هيئة أبوظبي للتراث في فعالية "يوم الوثيقة العربية"، التي نظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في دبي، وذلك في إطار جهود الهيئة الرامية إلى التعريف بالموروث الثقافي والأدبي الإماراتي، وإبراز أهمية الوثائق والمخطوطات التاريخية في حفظ الذاكرة الوطنية وصون التراث ونقله إلى الأجيال القادمة.

وتضمنت مشاركة الهيئة ركناً مخصصاً لعرض 12 مخطوطة تراثية تعكس جوانب من الموروث الشعري والأدبي الإماراتي، إلى جانب عرض ديوان «الأعمال الكاملة» للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ومجموعة تذكارية تضم ثلاثة كتب من الأعمال التي طُبعت على نفقته، بما يبرز اهتمام القائد المؤسس بالشعر والأدب ودعمه لجهود حفظ الموروث الثقافي وتوثيقه.

وأكد عبيد بن قذلان المزروعي، مدير إدارة الشعر في هيئة أبوظبي للتراث، أن المشاركة تجسد حرص الهيئة على صون المخطوطات والوثائق التراثية، وإبراز قيمتها التاريخية والثقافية، وتعزيز الوعي بدورها في حفظ الموروث الإماراتي ونقله إلى الأجيال القادمة.

وأسهمت المشاركة في إبراز جهود هيئة أبوظبي للتراث في صون الموروث الشعري والأدبي الإماراتي، وتعزيز حضورها في الفعاليات الثقافية والتراثية، فضلاً عن دعم التعاون مع المؤسسات المعنية بحفظ التراث وتوثيقه، بما يعزز الهوية الوطنية ويسهم في استدامة الموروث الثقافي.