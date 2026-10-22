"أسبوع أبوظبي للاستدامة" يفتح باب المشاركة في الدورة الرابعة للمسابقة العالمية للفن الرقمي

أبوظبي في 22 أكتوبر / وام / أعلن أسبوع أبوظبي للاستدامة، المبادرة العالمية التي تستضيفها شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، عن فتح باب المشاركة في الدورة الرابعة من المسابقة العالمية للفن الرقمي، داعيا الفنانين الرقميين من مختلف أنحاء العالم (ممن تبلغ أعمارهم 18 عاماً فأكثر) لتقديم أعمال إبداعية تستشرف سبل بناء مستقبل أكثر مرونة.

ويستمر قبول المشاركات حتى 16 نوفمبر 2026، تمهيدا لتكريم الفائز واثنين من المرشحين النهائيين وعرض أعمالهم في العاصمة أبوظبي يوم 13 يناير 2027، ضمن فعاليات الحدث.

وتنسجم المسابقة مع شعار دورة أسبوع أبوظبي للاستدامة 2027 "تعزيز المرونة وتسريع النمو"، حيث تحث الفنانين على استكشاف دور الإبداعات الفنية والتكنولوجيا والخيال البشري في رسم ملامح مستقبل مزدهر وقادر على التكيف مع المتغيرات.

وتأتي هذه المبادرة ضمن برنامج الفنون والثقافة الذي ينظمه الأسبوع، بهدف إتاحة المجال لتجسيد قضايا الاستدامة بأساليب إبداعية، وتعزيز تفاعل الجمهور عبر الأعمال الفنية المعاصرة.

وتُقام المسابقة بالتعاون مع "ديستريكت 1795"، وهي أول منصة تكنولوجية متكاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا متخصصة في الفنون والثقافة وتطوير البنية التحتية الرقمية للاقتصاد الإبداعي.

ويتعين على المشاركين تقديم أعمال تتناول محوراً واحداً أو أكثر من المحاور الخمسة الرئيسة للحدث: نظم طاقة للمستقبل، والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، والمياه والغذاء وأمن الموارد، والاستثمار والبنية التحتية، وتطوير الكفاءات وتحقيق الازدهار، وتشمل الأعمال المقبولة الإبداعات الثابتة أو المتحركة، والأعمال التفاعلية والتوليدية، والتجارب الفنية المعبّرة، والأعمال المعروضة عبر الإنترنت. واشترطت المسابقة على الفنانين الإفصاح عن أي أدوات تعتمد على الذكاء الاصطناعي أو الفن التوليدي أو البرمجة الإبداعية في حال استخدامها، مع توضيح دورها في تصميم العمل.

وتتولى تقييم المشاركات لجنة تحكيم تضم نخبة من الشخصيات الإقليمية والعالمية في قطاع الفنون، وهم: ديالا نسيبة مديرة معرض "فريز أبوظبي"، وكوثر بن سليم المؤسس والرئيس التنفيذي لـ"ديستريكت 1795"، والفنان حمد الشامسي، وآنا ماغريتسكايا المديرة العامة لمسرح الفن الرقمي، وخولة أبو صالح الفنانة البصرية والمديرة الإبداعية، وضياء علام فنان الخط العربي، وستقيم الأعمال وفق معايير دقيقة تشمل: الفكرة والرؤية الفنية والتميز، والتأثير والقدرة على التفاعل، والتنوع، وإمكانية الوصول إلى العمل الفني والاستفادة منه.

ويُغلق باب المشاركة يوم 16 نوفمبر 2026، ويمكن للراغبين تقديم طلباتهم والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني لأسبوع أبوظبي للاستدامة، إلى جانب متابعة المستجدات عبر الحسابات الرسمية على منصتي "إنستغرام" و"إكس" (@ADSWagenda) و"لينكدإن".