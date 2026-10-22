وزارة تمكين المجتمع والمصرف المركزي يدربان 100 مستفيد على الثقافة المالية

دبي في 22 أكتوبر/ وام / نفذت وزارة تمكين المجتمع بالتعاون مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي سلسلة من البرامج والورش التدريبية ضمن مسار متكامل لتعزيز الثقافة المالية باعتبارها إحدى ركائز التمكين الاجتماعي والاقتصادي حيث شارك في المرحلة الأولى 100 شخص من فئتي رواد الأعمال من الأسر الإماراتية والمقبلين على العمل المستفيدين من برنامج الدعم والتمكين الاجتماعي وذلك في مراكز سعادة المتعاملين التابعة للوزارة في مختلف إمارات الدولة.

ويراعي المسار الاحتياجات المختلفة للفئات المستفيدة من خلال تعزيز قدرة المقبلين على العمل على إدارة مواردهم والتزاماتهم المالية والتخطيط لاحتياجاتهم المستقبلية وتزويد رواد الأعمال بالمعارف والأدوات اللازمة للتخطيط المالي لمشاريعهم وتطويرها وإدارتها بكفاءة واستدامة.

وتؤكد الوزارة أن شراكتها مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي يأتي تجسيداً لتكامل الجهود الوطنية في بناء مجتمع أكثر وعياً وجاهزية للمستقبل وأن المعرفة المالية تعتبر أداة مهمة للتمكين تمنح الأفراد والأسر قدرة أكبر على إدارة خياراتهم بثقة وتفتح أمامهم مسارات أوسع للاستقرار والنمو بما يعزز حضورهم كشركاء فاعلين في مسيرة التنمية.

وستواصل الوزارة بالتعاون مع شركائها تنفيذ برامج التأهيل والتدريب وتوسيع نطاق الاستفادة منها للوصول إلى أكبر عدد ممكن من رواد الأعمال والأسر الإماراتية والمستفيدين القادرين على العمل بما يسهم في بناء قدراتهم على اتخاذ قرارات مالية أكثر وعياً ويدعم انتقالهم نحو مزيد من الاستقلال والاستقرار الاقتصادي.

وركّز البرنامج التدريبي الذي قدمه مدربون معتمدون من مصرف الإمارات المركزي على مجموعة من المحاور تشمل "إعداد الميزانية التخطيط المالي والشخصي الادخار والاستثمار الائتمان والدين حماية المستهلك المالي في دولة الإمارات" بما يعزز قدرة المشاركين على التعامل بكفاءة مع مواردهم المالية والتخطيط لاحتياجاتهم المستقبلية وتطوير مشاريعهم.

ويأتي تنفيذ الورش في إطار الاستراتيجية الوطنية للثقافة المالية بهدف رفع مستوى الوعي بالمفاهيم والأساسيات المالية وتعزيز قدرة المستفيدين على اتخاذ قرارات مالية واعية ومستدامة واستمراراً لجهود الوزارة ضمن برنامج التمكين الاجتماعي "مدار" الذي يستهدف تمكين مستفيدي الدعم الاجتماعي والانتقال بهم من مرحلة الاستفادة من الدعم إلى مراحل الإنتاج والمساهمة الفاعلة في الاقتصاد الوطني عبر تطوير قدراتهم وفتح مسارات مستدامة للعمل والإنتاج بما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي والأسري.