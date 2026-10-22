جولة قمة أبوظبي للبنية التحتية في ميونيخ تعزز الشراكات الإماراتية الألمانية

أبوظبي في 22 أكتوبر / وام / عززت الجولة الدولية لقمة أبوظبي للبنية التحتية 2026، التي قادها مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية في مدينة ميونيخ الألمانية ضمن معرض "إكسبو ريال"، فرص التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية ألمانيا الاتحادية في قطاع البنية التحتية، من خلال توقيع خمس مذكرات تفاهم استراتيجية وعقد أكثر من 100 لقاء مع جهات حكومية ومؤسسات استثمارية وشركات متخصصة.

وهدفت الجولة، التي امتدت على مدى ثلاثة أيام، إلى ربط برنامج أبوظبي للمشاريع الرأسمالية بالخبرات والتقنيات والقدرات الألمانية والأوروبية، واستكشاف فرص التعاون في مجالات التنفيذ الرقمي، والبناء المتقدم، والتصميم، ومشاركة القطاع الخاص، والتمويل والاستثمار، بما يدعم تنفيذ المشاريع التطويرية في الإمارة.

ضم وفد أبوظبي أكثر من 40 ممثلاً عن جهات حكومية ومؤسسات وشركات من الإمارة، من بينها دائرة البلديات والنقل، وهيئة أبوظبي للإسكان، ومكتب أبوظبي للاستثمار، وشركات الدار وبلووم القابضة وليد للتطوير ومُدن وتروجان للإنشاءات القابضة، بما أتاح مشاركة مختلف مكونات منظومة البنية التحتية، من التخطيط والحوكمة والتنظيم إلى التطوير والتنفيذ.

وشملت أبرز نتائج الجولة توقيع مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية خمس مذكرات تفاهم مع شركات ومؤسسات ألمانية ودولية، لتأسيس أطر تعاون في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، والجاهزية الاستثمارية، والتصميم، والتواصل مع قطاع الصناعة الألماني.

وتضمنت مذكرة التفاهم مع شركة "سيمنس" استكشاف فرص التعاون في التنفيذ الرقمي والتقنيات المتقدمة وأساليب البناء الحديثة وحلول البنية التحتية منخفضة الكربون، فيما ركزت مذكرة التفاهم مع "بارتنرز جروب" على نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والجاهزية للاستثمار والتمويل، وتوزيع المخاطر ضمن برنامج أبوظبي للمشاريع الرأسمالية.

كما تناولت مذكرة التفاهم مع "باتريزيا" مجالات البنية التحتية والأصول الحقيقية، بما يشمل مشاركة القطاع الخاص والتمويل والحوكمة والممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، إلى جانب منهجيات التمويل الأخضر.

وحددت مذكرة التفاهم مع شركة "هين" مجالات للتعاون في معايير التصميم والمخططات الرئيسية والتصميم الحضري والتصميم المستجيب للظروف المناخية ونمذجة معلومات البناء والتنفيذ الرقمي، فيما استهدفت الاتفاقية مع المجلس الألماني الإماراتي المشترك للصناعة والتجارة تعزيز التواصل مع الشركات الألمانية، وتبادل المعرفة بشأن نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص وحق المساطحة.

ووقع المذكرات سعادة المهندس ميسرة محمود عيد، المدير العام لمركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية، مع ممثلي الجهات الخمس، وهم هيلموت فون شتروفه، الرئيس التنفيذي لشركة "سيمنس" في دولة الإمارات والشرق الأوسط؛ وسهيل الباز، رئيس مجلس الإدارة لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا الوسطى لدى "بارتنرز جروب الشرق الأوسط"؛ والدكتور مارتن هنكلمان، الرئيس التنفيذي للمجلس الألماني الإماراتي المشترك للصناعة والتجارة؛ وحسن عواضة، الرئيس التنفيذي الأول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى "باتريزيا الشرق الأوسط"؛ ومارتن هين، المدير العام لشركة "هين".

وأكد المهندس ميسرة عيد أن أبوظبي تمتلك حجم المشاريع وخطط التطوير والقدرات المؤسسية اللازمة لمواصلة تطوير بنيتها التحتية، مشيرا إلى أن الجولة الدولية تسهم في تحويل التواصل الدولي إلى تعاون عملي، وربط برنامج المشاريع بالخبرات والقدرات التي تدعم كفاءة التنفيذ.

وأوضح أن الاتفاقيات الخمس تجمع خبرات متكاملة في التكنولوجيا والبناء المتقدم ومشاركة القطاع الخاص والتصميم والأصول الحقيقية والصناعة الألمانية، فيما يعمل المركز على توفير أطر الحوكمة والتنسيق التي تعزز وضوح الفرص والثقة بين الشركاء مع انتقال المشاريع إلى مراحل التنفيذ.

ويضم برنامج أبوظبي للمشاريع الرأسمالية نحو 500 مشروع تتجاوز قيمتها 56 مليار دولار، وشكلت الجولة منصة لربط هذا البرنامج بالخبرات الدولية، مع التركيز على فرص الاستثمار ومشاركة القطاع الخاص والتكنولوجيا والابتكار والأداء طويل الأمد للأصول.

وشهدت الجولة أكثر من 100 لقاء مع ممثلي الحكومات والمدن ومؤسسات التنمية الاقتصادية ومستثمري البنية التحتية وشركات الهندسة والعمارة والمقاولات والتكنولوجيا والمتخصصين في التطوير الحضري، وشملت اللقاءات جهات ألمانية وإقليمية، من بينها "بادن فورتمبيرغ إنترناشيونال" و"إن آر دبليو جلوبال بزنس" وعمدة مدينة شتوتغارت و"هافن سيتي هامبورغ"، بما أتاح التواصل المباشر مع الجهات المعنية بالتنمية الإقليمية والحضرية.

كما عقد الوفد لقاءات مع شركات "سيمنس" و"بارتنرز جروب" و"باتريزيا" و"هين" و"أوبرماير" و"جولدبيك" و"جليدز"، إلى جانب جهات أخرى، لبحث سبل مواءمة احتياجات أبوظبي في قطاع البنية التحتية مع الخبرات المتخصصة في الهندسة والتكنولوجيا والبناء والتصميم وإدارة الأصول وتنفيذ المشاريع.

وتناولت المناقشات مجالات مرتبطة ببرنامج الإمارة، شملت الهندسة والبناء المتقدمين، والتقنيات الصناعية، والتنفيذ الرقمي للمشاريع، والخدمات الفنية المتخصصة، وأساليب البناء الحديثة، وجودة التصميم، وتحسين الأداء طويل الأمد للأصول.

وضمن برنامج جلسات معرض "إكسبو ريال"، استعرض وفد أبوظبي آليات انتقال الإمارة بالمشاريع من التخطيط الاستراتيجي إلى التنفيذ على نطاق واسع، ومجالات الاستفادة من الخبرات الدولية في تطوير المشاريع الرأسمالية.

واستهل البرنامج بكلمة لسعادة المهندس ميسرة محمود عيد، تناول خلالها رؤية أبوظبي لتطوير البنية التحتية ودور المركز في تحويل التخطيط طويل الأمد إلى تنفيذ متكامل ومنسق.

وتلت ذلك جلسة حوارية بعنوان "بناء مستقبل أبوظبي: من برنامج مشاريع البنية التحتية إلى الشراكات العالمية"، شارك فيها سعادة محمد يوسف محمد الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع عمليات المشاريع في مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية؛ والمهندسة خلود المرزوقي، المدير التنفيذي بالإنابة لقطاع تنظيم ودعم البنية التحتية في دائرة البلديات والنقل؛ وعيد العبيدلي، مدير إدارة الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مكتب أبوظبي للاستثمار.

واستعرض المشاركون أطر الحوكمة والتنظيم ومشاركة القطاع الخاص التي يستند إليها برنامج أبوظبي للبنية التحتية، ودورها في تهيئة بيئة داعمة لتنفيذ المشاريع وإقامة الشراكات مع المستثمرين والجهات الدولية.

وانتقلت النقاشات في اليوم الثاني إلى المشاريع والقدرات اللازمة لتنفيذها، حيث استعرض هيثم حيدر، الرئيس التنفيذي لشركة "ليد للتطوير"؛ والمهندس محمد محمود، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة في "تروجان للإنشاءات القابضة"؛ وأسماء الجسمي، المدير التنفيذي لقطاع عمليات المشاريع في شركة الدار للمشاريع؛ وأحمد الشيخ الزعابي، المدير التنفيذي للمشاريع بالإنابة في "مُدن"، أبرز المشاريع التطويرية المخطط لتنفيذها والفرص المتاحة لإقامة شراكات استراتيجية.

كما شارك الدكتور بشار أبو غنّام، مدير إدارة البحث والتطوير والتحول في مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية، في نقاش دولي تناول الاستثمار في مناطق ومراكز الابتكار.

وشهد البرنامج عرضاً مخصصاً للشركات، بمشاركة الدار وبلووم القابضة وليد للتطوير ومُدن وتروجان للإنشاءات، استعرض المشاريع الجاري تطويرها والمشاريع المستقبلية، إلى جانب الخبرات والقدرات المتخصصة التي تسعى الجهات إلى استقطابها من الشركاء الدوليين.

وفي إطار التواصل الإعلامي، التقى كبار أعضاء الوفد ممثلين عن وسائل الإعلام الألمانية والدولية خلال إحاطة إعلامية في جناح أبوظبي، تناولت برنامج المشاريع الرأسمالية في الإمارة، وفرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومشاركة المؤسسات الدولية، ونهج أبوظبي في تطوير مشاريع البنية التحتية.

وامتدت أنشطة الجولة إلى خارج المعرض، وشملت اللقاء السنوي لشركة "هين" في متحف غليبتوتيك في ميونيخ، بمشاركة قيادات ألمانية وأوروبية في مجالات العمارة والصناعة والتطوير.