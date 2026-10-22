رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر: أفكار الشباب تسرع التحول وتفتح صناعات ومهنا جديدة

دبي في 22 أكتوبر/ وام / أكد معالي سعيد محمد الطاير، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، أن الشباب يمتلكون اليوم وصولا غير مسبوق للمعرفة والتكنولوجيا والشبكات العالمية، مما يجعل أفكارهم وقدراتهم محركا أساسيا لتسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتطوير الطاقة المتجددة، والنهوض بالاقتصاد الدائري.

جاء ذلك خلال الكلمة الرئيسية لمعاليه في جلسة "الطاولة المستديرة للشباب: من الأفكار إلى الأثر - توسيع نطاق الحلول التي يقودها الشباب من أجل الاقتصاد الأخضر"، التي نظمت ضمن فعاليات الدورة الثانية عشرة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2026، المنعقدة في مركز دبي التجاري العالمي تحت شعار "من الإنجاز إلى التوسّع: تسليط الضوء على الاقتصاد الأخضر".

وأوضح معاليه أن تهيئة الظروف اللازمة لتحويل أفكار الشباب إلى حلول قابلة للتطبيق ترتكز على ثلاث ركائز أساسية، تشمل: الابتكار وريادة الأعمال الخضراء؛ التمويل والمهارات والوصول إلى الأسواق؛ والسياسات والشراكات لتحقيق التوسع.

وأشار الطاير إلى التزام المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر بدعم هذا التوجه الاستراتيجي عبر مبادرات رائدة، منها "منصة الشباب والأوساط الأكاديمية"، و"برنامج القادة الشباب للاقتصاد الأخضر العالمي"، إلى جانب عقد الشراكات الأكاديمية بهدف خلق فرص للشباب لتطوير قدراتهم، وتبادل المعرفة، والتواصل مع القادة والخبراء.

وبين معاليه أن الانتقال للاقتصاد الأخضر يُعد أحد التحولات الحاسمة في العصر الحالي لإعادة تشكيل طرق إنتاج الطاقة وإدارة الموارد وتصميم المدن، مشددا على أن هذا التحول سيولد صناعات ومهناً وفرصاً جديدة للنمو المستدام، وداعياً جيل الشباب إلى عدم الاكتفاء بالمشاركة، بل المبادرة بالمساهمة في تشكيل اتجاه هذا التحول وتسريع أثره.