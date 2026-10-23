غرفة عجمان تستكشف آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري مع وفد سنغالي

عجمان في 23 أكتوبر/ وام/ بحثت غرفة عجمان ووفد من جمهورية السنغال، آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري، واستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة وتعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال.

ترأس الوفد السنغالي معالي الدكتور عليون ديون، وزير التمويل الأصغر والاقتصاد الاجتماعي والتضامني في جمهورية السنغال، واستقبل الوفد في مقر الغرفة سعادة محمد بن خليفة بن سالمين العرياني، عضو مجلس الإدارة، وسعادة سالم السويدي المدير العام، وعلي راشد الكيتوب، المدير التنفيذي لقطاع الدراسات وتنمية الاستثمارات.

وحضر اللقاء أرونا فال رئيس غرفة الاستثمار الخليجية الأفريقية وعدد من كبار المسؤولين وأصحاب الأعمال من جمهورية السنغال.

وأكد سعادة سالم السويدي، اهتمام غرفة عجمان وإمارة عجمان بتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري مع جمهورية السنغال والدول الأفريقية بشكل عام، واستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة وتنمية حجم التبادل التجاري، وفتح آفاقا جديدة للشراكات بين مجتمعي الأعمال.

واستعرضت غرفة عجمان أبرز المقومات الاقتصادية والمزايا التنافسية للإمارة، والفرص الاستثمارية المتاحة في قطاعات الصناعة والعقارات والتجارة والخدمات وغيرها من القطاعات، إلى جانب جهود الجهات المعنية بالشأن الاقتصادي في تسهيل ممارسة الأعمال واستقطاب الاستثمارات.

ووجهت الدعوة للمشاركة في الفعاليات والمعارض التي تنظمها الغرفة، ومنها معرض عجمان الدولي للتعليم والتدريب ومعرض عجمان للامتياز التجاري.

وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون في تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال تبادل المعلومات والخبرات، واستكشاف مجالات التعاون في القطاعات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه قدم معالي الدكتور عليون ديون، عرضاً حول أبرز المقومات الاقتصادية والفرص الاستثمارية في جمهورية السنغال، واستعرض مجالات التعاون الواعدة لتنمية المشاريع وتعزيز الشراكات مع مجتمع الأعمال في عجمان.

وأوصى اللقاء بأهمية التعاون في قطاعات الزراعة والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومواد البناء والصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف، إلى جانب تنظيم ملتقيات أعمال تجمع المستثمرين من الجانبين ورصد الفرص الاستثمارية في كلا البلدين.

وتبادل سعادة محمد بن خليفة بن سالمين العرياني، ومعالي الدكتور عليون ديون، في ختام اللقاء، الدروع والهدايا التذكارية.