ولي عهد أبوظبي يزور المعرض الوطني اليوناني في العاصمة أثينا

أثينا في 23 أكتوبر/ وام/ زار سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، اليوم، المعرض الوطني اليوناني في العاصمة أثينا، وذلك على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها سموّه إلى جمهورية اليونان.

وقام سموّه بجولة في أروقة المعرض، اطّلع خلالها على مجموعة من الأعمال الفنية التي تُجسِّد جوانب من تاريخ اليونان وإرثها الثقافي والحضاري، وتوثّق تطوّر الحركة الفنية اليونانية عبر مراحل تاريخية مختلفة.

واستمع سموّه، خلال الجولة، إلى شرح حول أبرز الأعمال الفنية ومضامينها التاريخية والثقافية، ودور المعرض في الحفاظ على الإرث الفني اليوناني والتعريف به، بما يعكس أهمية الفنون في التعبير عن هوية الشعوب وتاريخها، وتعزيز التواصل والتفاهم بين الثقافات.

ويُعد المعرض الوطني اليوناني، المعروف باسم "المعرض الوطني – متحف ألكسندروس سوتسوس"، من أبرز المؤسسات الثقافية والفنية في جمهورية اليونان؛ إذ تأسس عام 1900، ويضم أكثر من 20 ألف عمل فني تشمل اللوحات والمنحوتات والمطبوعات وغيرها من أشكال التعبير الفني، وتوثّق تطوّر الفن اليوناني من فترة ما بعد العصر البيزنطي وحتى العصر الحديث.