261.7 ألف درهم مبيعات المزاد في "الظفرة للتمور"

أبوظبي في 23 أكتوبر/ وام/ بلغت مبيعات مزاد التمور ليوم أمس في مهرجان الظفرة للتمور بدورته الخامسة، 261750 درهماً ضمن صفقات اليوم السابع للمهرجان، فيما بلغت كمية التمور المباعة 3469 كيلوجراماً في 1051 صندوقاً، وبلغت أعلى قيمة بيع لصندوق 3100 درهم لصندوق من صنف "زاملي".

وفي مزاد النخيل، الذي ينظم للمرة الأولى ضمن فعاليات المهرجان المنعقد بمدينة زايد حتى الأحد المقبل بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث، بلغت أعلى قيمة بيع 32000 درهم لصرم من صنف "جش فاطمة".

كما أعلن المهرجان أمس أسماء الفائزين بمسابقة تغليف التمور المحشوة، حيث توج راشد خادم الرميثي مدير مهرجان الظفرة للتمور بدورته الخامسة الفائزين في المسابقة التي أسفرت عن فوز فاطمة خلفان محمد المزروعي بالمركز الأول، وجاءت في المركز الثاني مي سالم هادي سالم المنصوري، وفي المركز الثالث العنود محمد المنصوري.

شارك في المسابقة 12 متسابقاً بكمية تمور بلغت 288 كيلوجراماً، وخصصت للفائزين 10 جوائز بقيمة 215 ألف درهم، ويحصل منها الفائز الأول على 50 ألف درهم، والثاني على 40 ألفاً، والثالث على 30 ألفاً.

وضمن زيارات المدارس إلى فعاليات المهرجان، استقبل المهرجان صباح أمس 466 طالباً وطالبة من مدارس منطقة الظفرة.