عمار بن حميد يقدم واجب العزاء في وفاة فاطمة سعد المهري

عجمان في 23 أكتوبر/ وام/ قدّم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، واجب العزاء في وفاة فاطمة سعد محمد سعيد المهري، رحمها الله.

وأعرب سموه، خلال زيارته اليوم مجلس العزاء في عجمان، عن صادق عزائه ومواساته لأسرة الفقيدة، داعياً الله عزّ وجلّ أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

كما قدم واجب العزاء، الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة السياحة والثقافة والإعلام في عجمان، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ حميد بن عمار بن حميد النعيمي، عضو المجلس التنفيذي، والشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي، رئيس دائرة عجمان الرقمية، وسعادة الشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي، مدير عام مكتب شؤون المواطنين في عجمان.