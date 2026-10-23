تعاون بين M42 و"سيمنز هلثينيرز"‎‎ لدعم تحول الرعاية الصحية في دول الجنوب العالمي

أبوظبي في 23 أكتوبر/ وام/ أعلنت M42، الشركة العالمية الرائدة في مجال الصحة المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وعلم الجينوم، وشركة "سيمنز هلثينيرز"، الرائدة في مجال التكنولوجيا الطبية، عن توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في دعم تحوّل الرعاية الصحية في دول الجنوب العالمي، مع تركيز خاص على أفريقيا.

وقع المذكرة، خلال قمة مستقبل الصحة في أبوظبي 2026، كريم شاهين، الرئيس التنفيذي للشؤون الرقمية، والرئيس التنفيذي لمنصة الحلول الصحية الرقمية للمجموعة في M42، والدكتور كيفن مسعودي، نائب الرئيس ورئيس القطاع الحكومي في شركة "سيمنز هلثينيرز" لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وستركز الشراكة على استكشاف مقترحات قيمة مشتركة وحلول مدعومة بالتكنولوجيا لتعزيز الوقاية من الأمراض والفحص والكشف المبكر.

كما ستسهم في تمكين منهجيات استباقية لصحة السكان، بهدف مساعدة الأنظمة الصحية على تحديد المخاطر الصحية في وقت أبكر بما يتيح التدخل في الوقت المناسب.

وقال ديميتريس مولافاسيليس، الرئيس التنفيذي لمجموعة M42، إن إحدى طرق تقييم نجاح التحول في قطاع الرعاية الصحية تتمثل في قياس مدى الحدّ من أوجه عدم المساواة الصحية، ومدى استفادة الأفراد من مختلف الفئات.

وأكد التزام M42 بتوسيع نطاق ابتكاراتها ومشاركة قدراتها بما يتيح لها التعاون مع مؤسسات القطاعين العام والخاص للتغلب على تحديات الرعاية الصحية، لافتا إلى أن الشراكة مع "سيمنز هلثينيرز" تعكس هذا الطموح، إذ تجمع بين مؤسستين تمتلكان عناصر قوة متكاملة والتزاماً مشتركاً بتطوير نماذج رعاية صحية أكثر استباقية واستدامة وسهولة في الوصول.

وتستفيد هذه الشراكة من خبرات ‎M42‎ ممثلة في شركة أبوظبي لخدمات البيانات الصحية وقدراتها في مجال الصحة الرقمية، بما يشمل تجربتها في "ملفي"، منصّة تبادل المعلومات الصحية في أبوظبي، و"صحتنا"، البوابة الرقمية الصحية الموحدة للمرضى في الإمارة، ومنصة الوصفات الإلكترونية. وتتكامل هذه القدرات مع التحليلات المدعومة بالذكاء الاصطناعي ونماذج الرعاية التنبؤية والمخصصة.

وستضيف "سيمنز هلثينيرز" إلى الشراكة خبرتها في مجالات التصوير الطبي والتشخيص ورعاية مرضى السرطان والعلاجات طفيفة التوغل، مدعومة بالتكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي. وتدعم تقنيات الشركة وحلولها وخدماتها مزودي خدمات الرعاية الصحية طوال رحلة المريض، من التشخيص إلى العلاج والمتابعة، مع التركيز على تحسين الوصول والكفاءة والتميز السريري.

وقال كريم شاهين، إن هذا الاتفاق يمثل خطوة مهمة في تعاون M42 مع "سيمنز هلثينيرز"‎، ويعكس مكامن القوة المتكاملة لدى المؤسستين، مضيفا أنه من خلال الربط بين الصحة الرقمية على مستوى السكان وبيانات الرعاية الصحية والذكاء الاصطناعي من جهة، والتصوير الطبي والتشخيص المتقدمين والأجهزة الطبية من جهة أخرى، يمكن استكشاف طرق جديدة لتعزيز الوقاية والفحص ومساعدة الأنظمة الصحية على اتخاذ إجراءات في وقت أبكر.

وأوضح أن الطموح يتمثل في الجمع بين قدرات الجانبين لإحداث الأثر، وتحقيق نموّ على الصعيد الدولي، مع مواصلة دعم الابتكار والرعاية الوقائية داخل الدولة.

من جهته، قال الدكتور كيفن مسعودي، إنه من خلال الجمع بين قدرات "سيمنز هلثينيرز" وقدرات M42، هناك فرصة لاستكشاف حلول تدعم التشخيص والعلاج في وقت مبكر، ورعاية أكثر ترابطاً، لافتا إلى السعي إلى المساهمة في الارتقاء بالرعاية الصحية في دولة الإمارات والأسواق الناشئة، بما في ذلك أفريقيا، مع دعم مزودي خدمات الرعاية الصحية في تحسين إمكانية الوصول والكفاءة والتميز السريري عبر مسار المريض.

وأضاف أنه انطلاقاً من الهدف المتمثل في ريادة الإنجازات النوعية في الرعاية الصحية للجميع، في كل مكان، وبصورة مستدامة، ترى "سيمنز هلثينيرز" في شراكتها مع M42 خطوة مهمة نحو توسيع نطاق الوصول إلى رعاية عالية الجودة حيث تشتد الحاجة إليها.

وتدعم مذكرة التفاهم مواصلة التوسع الدولي لـ ‎M42‎ وطموحها في نقل الابتكارات الصحية المطوّرة في أبوظبي إلى الأسواق التي يمكن أن تحقق فيها أثراً ملموساً.

وتُعد أفريقيا ودول الجنوب العالمي على نطاق أوسع من أولويات هذا النموّ، في حين تسهم الشراكة أيضاً في ترسيخ مكانة أبوظبي مركزًا للابتكار في الرعاية الصحية المدعومة بالذكاء الاصطناعي على مستوى العالم.