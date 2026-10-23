محمد بن راشد يبعث رسالة خطية إلى رئيس وزراء جورجيا تتضمن دعوة لحضور مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026

تبليسي - جورجيا في 23 أكتوبر/ وام/ بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، رسالة خطية إلى معالي إيراكلي كوباخيدزه، رئيس وزراء جورجيا الصديقة، تتضمن دعوة معاليه لحضور حفل الافتتاح والمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، الذي تستضيفه دولة الإمارات بالشراكة مع جمهورية السنغال، خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر 2026 في أبوظبي.

وتسلّم معالي إيراكلي كوباخيدزه، رئيس وزراء جورجيا الصديقة، الرسالة خلال استقباله سعادة أحمد النعيمي، سفير دولة الإمارات لدى جورجيا.