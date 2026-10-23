"اتحاد الجودو" يعلن القائمة المشاركة في آسيوية الأردن

أبوظبي في 23 أكتوبر/ وام/ أعلن مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجودو، اعتماد بعثة منتخبنا الوطني لفئتي الناشئين والشباب للمشاركة في البطولة الآسيوية المفتوحة وبطولة كأس آسيا للناشئين والشباب التي يستضيفها الاتحاد الأردني خلال الفترة من 27 أكتوبر الجاري إلى 4 نوفمبر المقبل.

وأكد في بيان له أن البعثة التي ستغادر إلى الأردن يوم 29 أكتوبر الجاري سيرأسها محمد جاسم، الأمين العام للاتحاد، وتضم عيسى بن هويدان عضو مجلس الإدارة، إداريا والمدرب إسلام القزاز، و8 لاعبين تم اختيارهم بإشراف الجهاز الفني من خلال البطولة الدولية الأولى المفتوحة لفئتي الناشئين والشباب مؤخرا بصالة الاتحاد في بني ياس.

وأوضح أن القائمة تضم 5 لاعبين من فئة الناشئين هم مانع الزعابي (تحت 50 كجم) ، ومسعود المسماري ( تحت 55 كجم) ، وبطي الهاشمي (تحت 60 كجم)، وصقر العتيبي (تحت 66 كجم)، ويوسف محمد العوض (تحت 81 كجم)، و3 لاعبين بفئة الشباب هم حميد سعيد الشامسي (تحت 60 كجم )، وعبد الرحمن جانيف ( تحت 66 كجم)، وراشد نعماتوف (تحت 81 كجم).