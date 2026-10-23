عبد الله بن زايد يشهد إطلاق استراتيجية وزارة الخارجية 2027 - 2029 ويكرم الفائزين بجائزة وزير الخارجية للتميز بدورتها السادسة

أبوظبي في 23 أكتوبر / وام / شهد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، إطلاق استراتيجية وزارة الخارجية 2027 - 2029، كما كرم سموه الفائزين بجائزة وزير الخارجية للتميز في دورتها السادسة، وذلك خلال حفل أقيم في ديوان عام الوزارة بأبوظبي، وبحضور معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة دولة، ومعالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، وسعادة الشيخ نهيان بن سيف آل نهيان، نائب وزير دولة، وسعادة عمر عبيد الحصان الشامسي، وكيل وزارة الخارجية، وسعادة عمران شرف، مساعد الوزير لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، وسعادة سالم بن غافان الجابري، مساعد الوزير للشؤون العسكرية والأمنية، وسعادة الدكتورة مها بركات، مساعد الوزير للشؤون الطبية وعلوم الحياة، وسعادة عبدالله بالعلاء، مساعد الوزير لشؤون الطاقة والاستدامة، وسعادة سيف عبدالله الشامسي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون المراسم، وسعادة الشيخ مكتوم بطي سهيل آل مكتوم، وكيل وزارة مساعد لشؤون الخدمات المساندة وسعادة الشيخة حصة بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، وكيل الوزارة المساعد للشؤون القنصلية، وسعادة بدر جعفر، المبعوث الخاص لوزير الخارجية لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية، وسعادة مقصود كروز، مبعوث وزير الخارجية لمكافحة التطرف والإرهاب، وسعادة رزان المبارك، المبعوث الخاص لوزير الخارجية لشؤون الطبيعة، والسيد عمر شحاده مبعوث وزير الخارجية لدى دول الكاريبي ودول الباسيفيك.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أن دولة الإمارات تمضي بعزم، بفضل توجيهات القيادة الرشيدة ودعمها المتواصل، في البناء على منجزات سياستها الخارجية، وتوطيد شراكاتها الاستراتيجية، ودعم الحوار في التعامل مع القضايا الإقليمية والدولية، واستثمار إمكاناتها وقدراتها لخدمة المصالح الوطنية وتقديم الدعم والرعاية لمواطني الدولة والمقيمين أينما كانوا.

وأضاف سموه أن استراتيجية وزارة الخارجية 2027 - 2029 تمثل خارطة طريق للمرحلة المقبلة، ترتكز على تعزيز الجاهزية للمستقبل وتطوير القدرات المؤسسية واستباق المتغيرات، بما يمكن الوزارة من الاستجابة للتحولات العالمية المتسارعة وتحويلها إلى فرص تدعم مسيرة التنمية في دولة الإمارات وتسهم في تحقيق الاستقرار والازدهار لشعوب العالم.

كما أشاد سموه بجهود فرق عمل الوزارة ودورها في صياغة الاستراتيجية الجديدة، وقدرتها على تحقيق أولويات الأعوام الثلاث القادمة بروح الفريق الواحد والمسؤولية المشتركة، ونهج يجمع بين كفاءة الأداء وطموح الإنجاز.

بدورها، استعرضت المهندسة شيخه عمران الشامسي، مديرة إدارة الاستراتيجية والمستقبل، ملامح استراتيجية الوزارة للفترة 2027 - 2029، التي تنطلق من رؤية تسعى إلى ترسيخ نموذج عالمي رائد يُحتذى به في الدبلوماسية والمكانة الدولية، فيما تتمحور رسالتها حول تحقيق أولويات السياسة الخارجية لدولة الإمارات، وتفعيل الدبلوماسية الإماراتية عبر التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف، دعمًا للسلام والأمن والازدهار والتنمية إقليميًا وعالميًا.

كما أوضحت أن الاستراتيجية الجديدة تتضمن خمسة محاور رئيسية، تركز على ترسيخ دور عالمي فاعل لدولة الإمارات من خلال توسيع شراكاتها الاقتصادية والسياسية، وتوظيف التقدم العلمي والتكنولوجي لخدمة المصالح الوطنية، وتطوير منظومة الخدمات ورفع كفاءتها بما يلبي تطلعات المواطنين والمقيمين، إلى جانب تعزيز أدوات الدبلوماسية العامة، وإبراز قيم الدولة وحضورها الدولي.

وفي سياق متصل ، هنأ سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان الفائزين في الدورة السادسة من جائزة وزير الخارجية للتميز، مشيرا إلى أن تكريمهم يأتي تقديرًا لجهودهم وإسهاماتهم المتميّزة، وحافزًا لتحقيق مزيد من الإنجازات التي تدعم طموحات الوزارة خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، من خلال تبنّي نهج استباقي ومبتكر يحقّق قفزات نوعية في الأداء، ويواكب تطلّعات دولة الإمارات نحو الريادة في مختلف مجالات العمل الحكومي والدبلوماسي، معربًا عن تقديره لجهود أعضاء لجنة التحكيم، ومتمنّيًا لجميع الفائزين مزيدًا من النجاح والتوفيق.

وشهد الحفل تكريم 17 بعثة تمثيلية معتمدة لدى دولة الإمارات، من الدول الشقيقة والصديقة، تميزت بتعاونها مع الوزارة على مختلف المستويات، وتضمنت؛ سفارة جمهورية كوستاريكا، وسفارة مملكة البحرين، وسفارة جمهورية إيطاليا، وسفارة جمهورية أذربيجان، وسفارة جمهورية السنغال، وسفارة نيوزيلندا، وسفارة دولة الكويت، وسفارة كومنولث جزر البهاما، وسفارة جمهورية الدومينيكان، وسفارة المملكة المغربية، وسفارة كومنولث أستراليا، وسفارة جورجيا، وسفارة المملكة الأردنية الهاشمية، وسفارة الجمهورية الفرنسية، والقنصلية العامة لمملكة البحرين، وسفارة دولة قطر، وسفارة الجمهورية الهيلينية .

كما تم تكريم 18 إدارة في وزارة الخارجية ضمن الفئة الرئيسية، وتشمل الإدارة المتميزة في المجال السياسي والتخصصي التي فازت بها إدارة الاتصال الاستراتيجي، والإدارة المتميزة في مجال تقديم الخدمات، وفازت بها إدارة الخدمات القنصلية ، فيما فازت إدارة التحول الرقمي في فئة الإدارة المتميزة في قطاع الخدمات المساندة، كما فازت ضمن فئة البعثات الدبلوماسية المتميزة كل من سفارة الدولة في بانكوك، وسفارة الدولة في تونس، وسفارة الدولة في بيروت، والقنصلية العامة للدولة في شنغهاي، فيما فازت أفضل بعثة في خدمة المواطنين والمقيمين في الخارج، كل من، سفارة الدولة في مسقط، وسفارة الدولة في الرياض، وسفارة الدولة في كاتماندو، والقنصلية العامة للدولة في مومباي.

وعلي صعيد فئتي الإدارة المتميزة في معيار تحسين جودة الحياة والإدارة المتميزة في معيار الجاهزية للمستقبل، فازت بها إدارة الخدمات القنصلية، فيما فازت في فئة الإدارة المتميزة في معيار التوجه الاستراتيجي والتنافسية، إدارة تخطيط السياسات، وفي فئة الإدارة المتميزة في معيار الموارد والممتلكات، فازت إدارة الشؤون الأمنية، بينما فازت إدارة شؤون المواطنين في فئة الإدارة المتميزة في معيار إدارة البيانات والمعرفة، وفازت كل من إدارة تخطيط السياسات وإدارة الخدمات القنصلية في فئة الإدارة المتميزة بمعيار الشراكة والتكامل.

أما في فئات الأوسمة، فقد فاز في فئة القيادي المتميز سعادة سلطان محمد الشامسي، عن منصبه السابق مساعد الوزير لشؤون التنمية والمنظمات الدولية، وفاز سعادة الدكتور محمد أحمد الجابر، سفير الدولة لدى روسيا الاتحادية في فئة رئيس البعثة المتميز، والسيد محمد أحمد المنصوري، نائب مدير إدارة الخدمات القنصلية، في فئة الموظف الإشرافي المتميز على مستوى مدير إدارة ونائب مدير الإدارة، وفي فئة الموظف الإشرافي المتميز على مستوى رؤساء الأقسام، فاز بها السيد سعيد حمد الغفلي عن الوظيفة السابقة رئيس قسم الشؤون الاقتصادية بسفارة الدولة في بكين.

وفي فئة الموظف الدبلوماسي المتميز فاز بها السيد خالد وليد الهاشمي عن الوظيفة السابقة أخصائي ملفات دول في إدارة الشؤون الآسيوية والباسيفيك، وفي فئة الموظف التخصصي المتميز فازت بها المهندسة أماني عبدالله النقبي، عن الوظيفة السابقة أخصائي عقود في إدارة العقود والمشتريات، وفي فئة الموظف الشاب المتميز فاز بها السيد فهد سعيد الزرعوني، عن الوظيفة السابقة أخصائي تخطيط استراتيجي وقياس الأداء في إدارة الاستراتيجية والمستقبل، فيما فازت في فئة موظف إسعاد المتعاملين المتميز الآنسة مريم عيسى الزرعوني عن الوظيفة السابقة أخصائي تصديقات وخدمات الجمهور في إدارة الخدمات القنصلية، وأخيرًا فئة الطالب المبتعث المتميز، فاز بها مايد المر، المبتعث بجامعة وارويك في المملكة المتحدة.

جدير بالذكر أن جائزة وزير الخارجية للتميّز تستند في مختلف فئاتها إلى معايير جائزة الشيخ محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميّز، ومنذ إطلاقها عام 2014، تعمل على ترسيخ ثقافة التميّز المؤسسي والوظيفي، وتشجيع تبنّي أفضل الممارسات عبر تحديد فرص التطوير لتعزيز كفاءة العمل المؤسسي في مختلف قطاعات الوزارة.