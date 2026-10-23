ذياب بن محمد بن زايد يترأس وفد دولة الإمارات في قمة «NDTV» العالمية 2026 في نيودلهي

نيودلهي في 23 أكتوبر/ وام/ ترأس سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، وفد دولة الإمارات المشارك في قمة NDTV العالمية 2026 التي انعقدت في عاصمة جمهورية الهند نيودلهي.

ورافق سموه معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، ومعالي سعيد بن مبارك الهاجري، وزير دولة، وسعادة عبدالله سيف النعيمي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية الهند، وعدد من كبار مسؤولي الدولة.

وألقى معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، كلمة دولة الإمارات خلال أعمال القمة، بعنوان «الهند ودولة الإمارات: بناء الشراكات في خليجٍ يتغيّر».

واختُتم اليوم الأول بكلمة ألقاها دولة ناريندرا مودي، رئيس وزراء جمهورية الهند، بعنوان «عالم بين نظامين».

وتُعد القمة، التي تنظمها شبكة NDTV الإعلامية الهندية، منصة دولية تجمع نخبة من القادة وصنّاع السياسات والخبراء الاقتصاديين ورواد الأعمال والمفكرين، لبحث أبرز التطورات والتحديات العالمية.

وناقشت القمة، التي عُقدت هذا العام تحت شعار «عالم بين نظامين»، تحولات النظام الدولي، وتغيّر التحالفات وموازين القوى، ومستقبل الاقتصاد العالمي، إلى جانب التطورات في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والأمن، إضافةً إلى الدور المتنامي لجمهورية الهند على الساحة الدولية.