حضور جماهيري بمؤتمر يو إف سي 333 قبل النزالات

أبوظبي في 23 أكتوبر /وام/ شهدت الاتحاد أرينا في جزيرة ياس أمس، المؤتمر الصحفي الرسمي لبطولة “يو إف سي 333: فولكانوفسكي ضد إيفلويف”، بحضور دانا وايت الرئيس التنفيذي لمنظمة “يو إف سي”، ومقاتلي النزالات الرئيسية، وذلك قبل الحدث الذي تستضيفه أبوظبي غداً السبت، في ظل نفاد جميع تذاكره.

وأكد بطل وزن الريشة الأسترالي ألكسندر فولكانوفسكي جاهزيته للدفاع عن لقبه أمام الروسي موفسار إيفلويف في النزال الرئيسي، مشيراً إلى احترامه لإمكانات منافسه، مع ثقته في الحفاظ على الحزام.

من جانبه، أعرب إيفلويف، الذي يخوض أول نزال على لقب المنظمة بسجل احترافي خالٍ من الهزائم (20 انتصاراً)، عن ثقته في قدرته على انتزاع اللقب، مؤكداً استعداده لتقديم أفضل مستوياته.

كما شهد المؤتمر حضور بطل وزن الديك بيتر يان ومنافسه ميراب دفاليشفيلي، اللذين يخوضان ثالث مواجهة بينهما في النزال الرئيسي المشترك، بعدما حقق كل منهما الفوز في إحدى المواجهتين السابقتين.

وأكد يان أن أبوظبي تمثل محطة مميزة في مسيرته الرياضية، بعدما توج فيها بأول ألقابه في “يو إف سي” عام 2020، كما دافع عن لقبه في العاصمة الإماراتية، فيما أعرب دفاليشفيلي عن سعادته بالعودة إلى أبوظبي، مؤكداً عزمه على استعادة اللقب.

وشهد المؤتمر مواجهة مباشرة بين أبطال النزالين الرئيسي والرئيسي المشترك، في ختام المؤتمر، وسط حضور جماهيري وإعلامي كبير، كما تخللت الفعالية مواقف مع الجماهير.

ورحب دانا وايت بعودة المنظمة إلى أبوظبي، معرباً عن سعادته باستضافة العاصمة الإماراتية للحدث، الذي يقام ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للتحدي.

وتقام منافسات “يو إف سي 333: فولكانوفسكي ضد إيفلويف” غداً السبت في الاتحاد أرينا بجزيرة ياس، فيما تتواصل اليوم فعاليات البطولة بإقامة مراسم الوزن الرسمية، التي تمثل الظهور الأخير للمقاتلين قبل دخولهم حلبة النزال.