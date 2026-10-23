مجلس إدارة هيئة دعم الخدمات الأمنية بعجمان يستعرض الأداء المالي ومشاريع 2027

عجمان في 23 أكتوبر / وام / ترأس سعادة اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان، رئيس مجلس إدارة هيئة دعم الخدمات الأمنية بعجمان، الاجتماع الثالث لمجلس إدارة الهيئة لعام 2026، الذي استعرض الأداء المالي للربع الثالث، ومستجدات المشاريع الحالية والمستقبلية لعام 2027، إلى جانب عدد من الموضوعات المتعلقة بتطوير الخدمات.

وتابع المجلس، خلال الاجتماع، ما تم تنفيذه من توصيات اجتماعه الثاني لعام 2026، واطلع على تقرير الأداء المالي للهيئة عن الربع الثالث من السنة المالية الجارية، كما استعرض مستجدات المشاريع العامة للهيئة، والمشاريع المستقبلية لعام 2027.

وأكد سعادة اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي أهمية المتابعة المستمرة لأعمال الهيئة ومشاريعها، والاستفادة من التقارير والدراسات في تطوير الخدمات، ومواكبة متطلبات العمل خلال المرحلة المقبلة.

وأشار إلى حرص الهيئة على متابعة تنفيذ توصيات مجلس الإدارة، والوقوف على مستجدات الأداء المالي والمشاريع، بما يتيح تحديد أولويات العمل ومتابعة خطط الهيئة الحالية والمستقبلية، والاستعداد لمشاريع عام 2027.

وقال إن تطوير الخدمات يتطلب مراجعة مستمرة لمستوى أدائها، والاستفادة من البيانات وملاحظات المتعاملين والدراسات ذات الصلة، بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة وتلبية احتياجات المتعاملين.

واطلع المجلس على تقرير إحصائي بأعداد الطلبات والشكاوى الواردة إلى مركز الاتصال خلال النصف الأول من عام 2026، كما استعرض الدراسة المتعلقة بخدمات عجمان للسياقة، وجوانب تطويرها.

ويأتي الاجتماع في إطار المتابعة الدورية لمجلس إدارة الهيئة لأعمالها ومشاريعها، والاطلاع على مستجدات الأداء المالي والخدمات، ومتابعة خطط العمل الحالية والمستقبلية.