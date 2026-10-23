«الموارد البشرية بعجمان» تفوز بجائزة أفضل مبادرة للسعادة الحكومية

عجمان في 23 أكتوبر /وام/ حصدت دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان، جائزة "أفضل مبادرة للسعادة في القطاع العام والحكومي"، ضمن جوائز قمة الموارد البشرية الحكومية وتمكين الشباب وجوائز التميز لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 2026، وذلك عن مبادرتها "صيفنا متوازن" التي تجسّد توجهاً مؤسسياً يجعل سعادة الموظف وجودة حياته ركيزتين أساسيتين في تطوير بيئة العمل الحكومي وتعزيز استدامة الأداء.

وجاءت مبادرة «صيفنا متوازن» ترجمةً عملية لهذا التوجه من خلال تقليل عدد ساعات العمل الرسمية خلال فترة الصيف، بما يتيح للموظفين مساحة أوسع لتحقيق التوازن بين مسؤولياتهم المهنية وحياتهم الأسرية والاجتماعية، مع الحفاظ على استمرارية العمل وفق الأنظمة المعتمدة في حكومة عجمان.

وأكد سعادة راشد عبد الرحمن بن جبران السويدي، مدير عام الدائرة، أن الفوز بالجائزة يجسد تقديراً لالتزام الدائرة بتطوير مبادرات نوعية تضع الإنسان والسعادة وجودة الحياة في مقدمة أولوياتها، وتنطلق من إيمان راسخ بأن سعادة الموظف وجودة حياته تشكّلان ركيزة أساسية للتميز والاستدامة المؤسسية.

وقال: "نعتز بهذا الإنجاز الذي يحفّزنا على مواصلة ابتكار ممارسات نوعية في إدارة الموارد البشرية، بما يعزز رفاه الموظفين، ويدعم كفاءة الأداء الحكومي، ويرتقي بتجربة العمل في حكومة عجمان".