"GSK": استثمارات الإمارات الصحية تدعم تطوير الوقاية والابتكار الطبي

أبوظبي في 23 أكتوبر/ وام/ أكد محمد الضبابي، الرئيس الإقليمي لشركة "جلاكسو سميث كلاين GSK" في منطقة الأسواق الدولية الوسطى، أن استثمارات دولة الإمارات في البنية التحتية للرعاية الصحية ومبادرات الصحة الرقمية تتيح فرصاً لتعزيز الوقاية وتطوير الابتكار الطبي، مشيراً إلى حرص الشركة على توسيع شراكاتها مع الجهات المعنية بالقطاع الصحي في الدولة لدعم تطوير استراتيجيات الوقاية وتيسير وصول المرضى إلى الابتكارات الطبية.

وقال الضبابي، لوكالة أنباء الإمارات "وام"، على هامش قمة أبوظبي لمستقبل الصحة 2026، التي اختتمت أعمالها أمس، إن دولة الإمارات تشهد حضوراً متنامياً في النقاشات المتعلقة بمستقبل الرعاية الصحية على المستويين الإقليمي والعالمي، لافتاً إلى أن القمة تتيح تبادل الرؤى حول سبل تحويل التوجهات المستقبلية إلى خطوات عملية، وتسريع الابتكار وبناء مجتمعات أكثر صحة وتعزيز جاهزية الأنظمة الصحية للتحديات المقبلة.

وأضاف أن تطوير أنظمة الرعاية الصحية يتطلب إعطاء الأولوية للوقاية، إلى جانب دعم الابتكار العلمي وتعزيز مرونة الأنظمة الصحية وتوسيع التعاون بين الحكومات والشركات ومقدمي الخدمات الصحية، بما يسهم في تحسين النتائج الصحية للمرضى، وضمان استدامة الرعاية الصحية وتعزيز عدالة الوصول إليها.

وأوضح أن الانتقال من علاج الأمراض بعد ظهورها إلى التنبؤ بها والوقاية منها يمثل توجهاً أساسياً لتطوير الرعاية الصحية، مؤكداً أن التطعيم والتدخل المبكر من الاستثمارات المهمة لتحسين الصحة على المدى الطويل والحد من الضغط على الأنظمة الصحية.

وقال إن نجاح الأنظمة الصحية لا ينبغي أن يقاس فقط بقدرتها على علاج الأمراض، بل أيضاً بمدى نجاحها في الوقاية منها، مشيراً إلى أن التنبؤ بالمخاطر الصحية والحد منها يمثلان إحدى أبرز فرص التطوير في القطاع خلال العقد المقبل.

وفي مجال الابتكار الطبي، أشار الضبابي إلى أن التطورات العلمية، لا سيما في الأدوية المتخصصة واللقاحات، توفر حلولاً يمكن أن تسهم في تحسين حياة المرضى، مؤكداً أن الأثر الفعلي للابتكار يرتبط بمدى سرعة وصوله إلى المرضى وعدالة إتاحته لهم، وليس بمجرد تطويره.

وأوضح أن تعزيز مرونة الأنظمة الصحية يتطلب تطوير بنية تحتية قادرة على مواكبة المتغيرات والاستعداد للمخاطر المستقبلية، والاستفادة من التجارب السابقة لتوقع التحديات والتعامل مع الأزمات والتغيرات المستمرة، مؤكداً أن تحقيق ذلك يستلزم تكامل جهود الحكومات والشركات ومقدمي الخدمات الصحية، وتضافر السياسات والعلوم والشراكات لتطوير الحلول الصحية ومواجهة التحديات.