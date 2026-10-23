"الإمارات للدواء": الإمارات تواصل رسالتها الإنسانية نحو عالم خالٍ من شلل الأطفال

دبي في 23 أكتوبر/ وام/ أكدت سعادة الدكتورة فاطمة الكعبي، المديرة العامة لمؤسسة الإمارات للدواء، أن اليوم العالمي لشلل الأطفال يمثل مناسبة لتجديد الالتزام الإنساني والعالمي بحماية صحة الأطفال، وترسيخ الوعي بأن الوقاية بالتطعيم استثمار مستدام في جودة حياة الأجيال القادمة.

وذكرت، في تصريح اليوم بهذه المناسبة، أن دولة الإمارات بتوجيهات القيادة الرشيدة، رسخت نهجًا إنسانيًا واستباقيًا رائدًا يربط الإنجاز الوطني بالمسؤولية العالمية، ويجسد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة، "حفظه الله"، في "بلوغ الميل الأخير" للقضاء على المرض، عبر دعم حملات التطعيم والمبادرات الصحية الدولية، وتعزيز الشراكات التي تسهم في إيصال اللقاحات إلى الأطفال في المناطق الأكثر احتياجًا.

وأوضحت أن خلو الإمارات من شلل الأطفال منذ أكثر من ثلاثة عقود إنجاز يبعث على الفخر، ويعكس كفاءة المنظومة الصحية والدوائية في الدولة، ومواكبتها للتطورات العلمية والابتكارات والتقنيات الحديثة.

وأشارت إلى أن المؤسسة تواصل، في إطار تكامل الجهود الوطنية، دعم مأمونية المنتجات الطبية وفعاليتها، إلى جانب تعزيز الرقابة واليقظة الدوائية والثقة باللقاحات، بما يسهم في حفظ المكتسبات وتكريس مكانة الدولة بوصفها مركزًا عالميًا للتميز الصحي والدوائي.

وأضافت الكعبي :"إن كل لقاح يُعطى لطفل يمثل حماية لحياته وصونًا لمستقبله، وكل خطوة تعزز الوقاية تقرّب الإنسانية من عالم خالٍ من شلل الأطفال".