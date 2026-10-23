"معهد برجيل" يختبر منصة "توماتش" لتوفير خيارات علاجية مبتكرة لمرضى الأورام

أبوظبي في 23 أكتوبر / وام / حصلت شركة "فيفان ثيرابيوتكس"، المتخصصة في الطب الدقيق للأورام والمنضوية تحت منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي "Hub71"، على الموافقات التنظيمية لبدء دراسة سريرية لمنصتها "توماتش" المدعومة بالذكاء الاصطناعي في معهد برجيل للأورام بأبوظبي، بهدف دعم اتخاذ القرارات العلاجية لمرضى سرطان القولون والمستقيم.

وتقيم الدراسة الاستشرافية، التي يقودها البروفيسور حميد بن حرمل الشامسي، الرئيس التنفيذي لمعهد برجيل للأورام، بمشاركة 10 مرضى، فعالية المنصة في تحليل الخصائص الجينومية للأورام ومقارنتها بقاعدة بيانات متطورة لتحديد العلاجات الأنسب للمرضى الذين استنفدوا الخيارات القياسية.

وتعد هذه الخطوة من أوائل الموافقات لبرمجيات الذكاء الاصطناعي للأورام في أبوظبي، حيث تهدف أيضا لجمع بيانات حول اقتصاديات الصحة لدعم آليات تغطية تكاليف العلاج مستقبلا.

وأكد الدكتور ناهويل فيليغاس، الرئيس التنفيذي للشؤون العلمية في الشركة، أن التقنية توفر نهجا مخصصا يتوافق مع الخصائص البيولوجية لكل مريض، بينما أوضح البروفيسور حميد الشامسي التزام "برجيل" باستقطاب أحدث أدوات الذكاء الاصطناعي لمواجهة تحديات المرض في المنطقة وضمان استفادة المرضى من التطورات العالمية.

بدورها، أشارت لورا توارت، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة "فيفان"، إلى أن الموافقة تنقل المنصة إلى الاستخدام الفعلي في الممارسة السريرية، وتمهد الطريق للحصول على الموافقات العالمية مثل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ضمن برنامج سريري أوسع يشمل أوروبا ودول الخليج، مما يرسخ دور أبوظبي في تسريع تطبيق حلول الرعاية الصحية المبتكرة.