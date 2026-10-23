دبي لكرة السلة يطلق الموسم الثاني من «ون تيم»

دبي في 23 أكتوبر/ وام/ أطلق نادي دبي لكرة السلة، الموسم الثاني من برنامجه المجتمعي "ون تيم"، التابع لـ«يوروليغ لكرة السلة»، بالتعاون مع الأولمبياد الخاص الإماراتي، حيث أقيمت أمس، أولى جلساته بمشاركة 14 لاعباً من أصحاب الهمم، تتراوح أعمارهم بين 12 و18 عاماً، بهدف تعزيز الدمج المجتمعي وتنمية المهارات والقدرات من خلال الرياضة.

وأقيمت الجلسة في صالة مكتوم بن محمد بنادي شباب الأهلي، وتضمنت تدريبات في كرة السلة وأنشطة تركز على تعزيز الثقة بالنفس، وتشجيع المشاركة، وتنمية مهارات العمل الجماعي، بمشاركة كوستا كوندتش، لاعب دبي لكرة السلة وسفير البرنامج، في عدد من فعالياته خلال الموسم.

وأكدت ألبا أولثينا، اختصاصية مشاريع الدمج، أهمية توفير بيئة رياضية شاملة تضمن تكافؤ الفرص للجميع، مشيرة إلى أن البرنامج يهدف إلى تعزيز شعور المشاركين بالانتماء والعمل ضمن فريق، انطلاقاً من أن الرياضة حق للجميع وليست امتيازاً لفئة دون أخرى.

وأكد عمرو بدوي، مدير البرامج الرياضية في الأولمبياد الخاص الإماراتي، أهمية المبادرة في إتاحة فرص أكبر أمام أصحاب الهمم للتدريب والمنافسة والاندماج في المجتمع، مشيداً بالتعاون مع نادي دبي لكرة السلة، الذي يتيح للرياضيين فرصة تطوير مهاراتهم والاستفادة من الأنشطة الرياضية المشتركة.

ويُعد "ون تيم" برنامج المسؤولية المجتمعية التابع لـ«يوروليغ لكرة السلة»، وأُطلق عام 2012، لتوظيف الرياضة في تعزيز الاندماج المجتمعي، من خلال مبادرات تطورها الأندية المشاركة بما يتناسب مع احتياجات مجتمعاتها، ويُعد الأولمبياد الخاص الإماراتي شريكاً دولياً للبرنامج.