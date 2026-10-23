بلدية دبي تفوز بذهبية أفضل حملة تسويقية في جوائز 2026

دبي في 23 أكتوبر /وام/حصلت بلدية دبي ممثلةً بإدارة التسويق المؤسسي الفئة الذهبية للحملات التسويقية ضمن جوائز /Best in Biz Awards 2026/ وذلك عن حملة مبادرة "سوق المزارعين" إحدى المبادرات المجتمعية التي تُنظمها بلدية دبي، بهدف دعم الزراعة المحلية وتمكين المزارعين الإماراتيين من عرض وبيع منتجاتهم الطازجة المزروعة محليًا مباشرةً للمجتمع.

ويأتي هذا الإنجاز تقديرًا لتميز الحملة في توظيف أدوات التسويق والاتصال المؤسسي للتعريف بالمبادرة والوصول إلى جمهورها المستهدف ويعكس كفاءة منظومة الاتصال المؤسسي والإعلامي في بلدية دبي وتميزها في تطوير خطط ترويجية متكاملة تدعم أهداف المبادرات والبرامج التي تُنفذها وتحوّل الرسائل المؤسسية إلى محتوى يصل إلى الجمهور ويحفزه على المشاركة والتفاعل.

ونجحت البلدية في تنفيذ خطة متكاملة للتسويق والترويج والاتصال المؤسسي للموسم الخامس من سوق المزارعين الذي أُقيم من 6 ديسمبر 2025 إلى 8 مارس 2026، شملت مراحل ما قبل الفعالية وأثنائها وبعدها ما ضمن استمرارية التواصل مع الجمهور ودعم الحضور الإعلامي والتسويقي للمبادرة.

واعتمدت الحملة على مزيجٍ متوازن من أدوات ووسائل الاتصال التقليدية إلى جانب قنوات التسويق الرقمي الحديثة بما أتاح الوصول إلى شرائح واسعة من الجمهور المستهدف وتقديم محتوى ورسائل تتناسب مع طبيعة كل قناة ومرحلة من مراحل الحملة.

واستندت الحملة في إعدادها وتطوير رسائلها إلى الرؤى المستخلصة من المواسم السابقة إلى جانب دراسات متخصصة تناولت احتياجات العارضين والزوار وتوقعاتهم ما أسهم في تحديد الأولويات الاتصالية وتطوير محتوى أكثر ارتباطًا باهتمامات الجمهور وتوجيه الجهود التسويقية والإعلامية نحو القنوات والأدوات الأكثر فاعلية في الوصول والتفاعل.

وقالت مها الطيار مدير إدارة التسويق المؤسسي في بلدية دبي: "يعكس هذا التكريم التزامنا بتطوير حملات تسويقية واتصالية تستند إلى رؤى واضحة حول الجمهور وتحقق نتائج قابلة للقياس. وفي حملة «سوق المزارعين» استفدنا من تجارب المواسم السابقة وملاحظات العارضين والزوار لتطوير نهجنا وتعزيز التفاعل وتشجيع مشاركة مجتمعية أوسع".

وأضافت: "تُجسّد الحملة دور التكامل بين التسويق والاتصال في دعم أهداف المبادرات البلدية ولا سيما المبادرات التي تسهم في تعزيز الزراعة المحلية وتوفير الفرص للمزارعين الإماراتيين. وسنواصل تبنّي أساليب مبتكرة تستند إلى البيانات والأدلة بما يعزز نطاق وصول برامج بلدية دبي وخدماتها وأثرها ويرسّخ ارتباطنا بالمجتمعات التي نخدمها".

وشهد سوق المزارعين خلال السنوات الماضية نموًا في الإقبال والمشاركة، حيث ارتفعت أعداد الزوار في الموسم الخامس بنسبة 283% لتصل إلى 393,467 زائر مقارنةً بــ 102,625 زائر في الموسم الرابع. وانتقلت معه المبادرة من سوق يركز بصورة رئيسية على بيع الفواكه والخضروات الطازجة والمنتجات المنزلية إلى وجهة مجتمعية متكاملة نابضة بالحياة تستقطب العائلات والزوار من مختلف الفئات العمرية من خلال ما توفره من ورش عمل وأنشطة ترفيهية وتجارب تفاعلية وخيارات متنوعة لتناول الطعام بما يخلق تجربة ثرية وممتعة للزوار.

وتندرج هذه الجهود في إطار دعم أهداف مبادرة سوق المزارعين التي تعكس التزام بلدية دبي بتعزيز منظومة الأمن الغذائي وتشجيع الإنتاج الزراعي المحلي وترسيخ ثقافة الاستدامة في المجتمع إلى جانب إسهامها في دعم رواد الأعمال من المزارعين المحليين وتوسيع نطاق أعمالهم وتعزيز تواصلهم المباشر مع المستهلكين.

وتُعد جائزة Best in Biz Awards من أبرز الجوائز الدولية التي تحتفي بالتميز والابتكار والإنجازات المؤسسية في مختلف القطاعات. تكرّم الجائزة الشركات والمؤسسات والقيادات والمنتجات والحملات التسويقية التي تحقق أداءً استثنائياً أو تقدم حلولاً وممارسات مبتكرة ذات أثر ملموس.