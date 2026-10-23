بتوجيهات محمد بن راشد.. دبي الإنسانية تطلق جسراً جوياً جديداً لإغاثة غزة... وأولى رحلاته تحمل مستلزمات استعداداً لفصل الشتاء

دبي في 23 أكتوبر/ وام/ بتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أطلقت دبي الإنسانية جسراً جوياً جديداً لدعم جهود إغاثة أهالي غزة، حيث وصلت أولى رحلاته إلى مطار مدينة العريش المصرية، محمّلة بمستلزمات ضرورية استعداداً لمواجهة برودة فصل الشتاء بما في ذلك أغطية شتوية حرارية لصالح منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف).

ويشمل الجسر الجوي تسيير عدة رحلات على متن طائرات من طراز «سي-130» تابعة لجناح الطيران الملكي بدبي، بحمولة تبلغ نحو 9 أطنان مترية من المواد الإغاثية لكل رحلة، ومن المقرر تسيير ثلالث رحلات إضافية على الأقل خلال الأيام المقبلة. وسيتم توزيع البطانيات والأغطية الموجودة ضمن الشحنة على الأطفال والفئات الأكثر احتياجاً، بهدف توفير الدفء للأسر استعداداً لحلول فصل الشتاء.

وقال معالي المهندس مروان أحمد بن غليطة، رئيس مجلس إدارة سلطة دبي الإنسانية: "يمثّل فصل الشتاء تحدياً إضافياً للأسر التي عانت ظروفاً إنسانية صعبة، ويُعدّ الأطفال الأكثر تأثراً بتداعياته. وعملاً بتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تم تسيير أولى رحلات هذا الجسر الجوي الجديد، والتي وصلت إلى مدينة العريش إيذانا بنقلها إلى غزة، بما يجسّد دور دبي الإنسانية بوصفها بوابة موثوقة ومنظومة إنسانية متكاملة تجمع الشركاء وتدعم جهودهم، لتسريع إيصال المساعدات وتوسيع نطاق وصولها إلى المحتاجين".

وتمثّل هذه الشحنة أول طلب توريد منسّق في إطار نهج سلسلة الإمداد المتكاملة لمبادرة "الأمم المتحدة 80" (UN80)، والتي تجمع وكالات الأمم المتحدة لتعزيز التنسيق في عمليات التوريد المشترك وإيصال المساعدات الإنسانية. وتعكس هذه العملية، التي تسيّرها دبي الإنسانية بالتعاون مع شركائها، قدرتها على ترجمة التخطيط والتنسيق المشترك إلى عمليات إنسانية أكثر سرعة وكفاءة وفاعلية.

ومنذ عام 2023، أسهمت دبي الإنسانية في تسيير وتسهيل جسور جوية إغاثية وقوافل برية وشحنات بحرية لدعم جهود الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة، بما يمكّن المجتمع الإنساني الدولي الذي تستضيفه من الاستمرار في إيصال المساعدات الحيوية عبر مسارات نقل متعددة بسرعة وفاعلية.