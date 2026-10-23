ولي عهد أبوظبي يطَّلع على عدد من المشاريع والاستثمارات الإماراتية الاستراتيجية في جمهورية اليونان

أثينا في 23 أكتوبر/ وام/ اطَّلع سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها سموّه إلى جمهورية اليونان، على عدد من المشاريع والاستثمارات الإماراتية الاستراتيجية في قطاعَي الطاقة المتجددة والرعاية الصحية، والتي تعكس التطور الذي تشهده الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.

جاء ذلك في لقاء استعرض خلاله ممثلون عن شركة «تيرنا إنرجي» ومجموعة «هيلينيك للرعاية الصحية» أبرز المشاريع والاستثمارات القائمة، وما تحقق من إنجازات، إلى جانب الخطط المستقبلية وفرص التوسّع والنمو في المرحلة المقبلة.

واستمع سموّه إلى عرض حول شركة «تيرنا إنرجي»، التي استكملت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» الاستحواذ عليها بالكامل في عام 2025، ضمن صفقة بلغت قيمتها المؤسسية 3.2 مليار يورو، وتُعد أكبر صفقة استحواذ في قطاع الطاقة على الإطلاق في بورصة أثينا، وواحدة من أكبر صفقات الاستحواذ في قطاع الطاقة المتجددة في الاتحاد الأوروبي، بما يعزز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة بوصفها مستثمراً استراتيجياً في قطاع الطاقة النظيفة في جمهورية اليونان وأوروبا.

وتناول العرض محفظة مشاريع الشركة في مجالات طاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة الكهرومائية وتخزين الطاقة، إلى جانب خططها لتطوير مشاريع جديدة وزيادة القدرة الإنتاجية من مصادر الطاقة النظيفة، بما يدعم أمن الطاقة ويسهم في تسريع التحوّل نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات.

كما اطَّلع سموّه على عرض قدَّمه ممثلون عن مجموعة "هيلينيك للرعاية الصحية"، التي استحوذت مجموعة "بيورهيلث" الإماراتية على حصة تبلغ 60% من أسهمها في عام 2025، بقيمة 800 مليون يورو، في خطوة استراتيجية لتعزيز حضور المجموعة في قطاع الرعاية الصحية الأوروبي.

وتضمّن العرض أنشطة المجموعة، التي تعد أكبر مزود لخدمات الرعاية الصحية الخاصة في جمهورية اليونان وقبرص، وتضم شبكة من المستشفيات ومراكز التشخيص الطبي التي تُقدِّم خدماتها لأكثر من 1.4 مليون مريض سنوياً، إضافة إلى خطط تطوير خدمات الرعاية الصحية، وتوسيع نطاق الخدمات التخصصية، والاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة والحلول الرقمية لتعزيز جودة الخدمات الطبية وكفاءتها.

وأكَّد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان أهمية هذه الاستثمارات الاستراتيجية، ودورها في تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين، وترجمة فرص التعاون المشترك إلى مشاريع نوعية تحقق قيمة اقتصادية وتنموية مستدامة للبلدين.

وأشار سموّه إلى حرص دولة الإمارات على مواصلة توسيع شراكاتها الاستثمارية الدولية، والبناء على النجاحات التي تحققت في القطاعات ذات الأولوية الاستراتيجية، بما يفتح آفاقاً جديدة للاستثمار والابتكار وتبادل الخبرات، ويعزز تنافسية الاقتصادين الإماراتي واليوناني.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الاستثمارات تحققت ضمن المبادرة الاستثمارية المشتركة بين دولة الإمارات وجمهورية اليونان، التي أُطلقت في مايو 2022 بقيمة 4 مليارات يورو، وأسهمت في إرساء شراكات استراتيجية في قطاعات حيوية، لا سيَّما في الطاقة المتجددة والرعاية الصحية، بما يعكس عمق العلاقات الثنائية والتزام البلدين بتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري طويل الأمد.

حضر اللقاء معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي؛ ومعالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها؛ ومعالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي؛ ومعالي منصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة – أبوظبي؛ ومعالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب ولي العهد في ديوان ولي عهد أبوظبي؛ وسعادة الدكتور علي عبيد الظاهري، سفير الدولة لدى جمهورية اليونان.