بلدية عجمان أول جهة حكومية بالإمارة تنال شهادة نضج المرونة المؤسسية

عجمان في 23 أكتوبر / وام / حصدت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان شهادة نضج المرونة المؤسسية (PDCA / ICOR) بتصنيف الريادة من فئة ثلاث نجوم، لتصبح أول بلدية على مستوى الدولة وأول جهة حكومية في إمارة عجمان تنال هذا التصنيف المرموق، بما يعكس التزامها الثابت بتعزيز جاهزيتها للتعامل مع المخاطر وضمان استدامة الأعمال والخدمات.

وتسلم سعادة عبد الرحمن محمد النعيمي، مدير عام الدائرة، الشهادة من باسم عبيد، المدير التنفيذي لمجموعة (PDCA)، مؤكدا أن هذا الإنجاز يجسد نهج الدائرة في ترسيخ التميز المؤسسي وتطوير منظومة عمل استباقية قادرة على الاستجابة للمتغيرات، وأشار إلى تكامل جهود فرق العمل لتبني الابتكار ورفع كفاءة الأداء وفق أعلى معايير الجودة والاستدامة.

واجتازت الدائرة عملية تقييم شاملة ارتكزت على محاور القيادة والاستراتيجية، والثقافة المؤسسية، وإدارة المخاطر، والبنية التحتية، والابتكار، لتواصل بذلك عملها المستدام في الارتقاء بمستويات الاستعداد للأزمات وترسيخ مكانتها ضمن الجهات الحكومية الرائدة في التميز والمرونة.