بطولة كأس رئيس الدولة للجوجيتسو تجمع نخبة لاعبي الأندية غداً في أبوظبي

أبوظبي في 23 أكتوبر /وام/ تنطلق غداً (السبت) في أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية بأبوظبي منافسات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجوجيتسو، التي ينظمها اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، بمشاركة نخبة لاعبي الأندية والأكاديميات ضمن الفئة العمرية من 18 إلى 21 عاماً، وتشكل محطة رئيسية لتقييم مستويات اللاعبين واختيار العناصر المرشحة للانضمام إلى المنتخبات الوطنية، على أن تختتم المنافسات وتتوج الفرق الفائزة في اليوم نفسه.

وتقام البطولة بنظام الحزام المفتوح، الذي يتيح التنافس بين لاعبين من درجات أحزمة مختلفة، بما يعزز قوة النزالات ويرفع مستوى المنافسة بين الأندية والأكاديميات، ويوفر للأجهزة الفنية فرصة تقييم جاهزية اللاعبين وقياس مؤشرات أدائهم ومستوى تطورهم الفني، بما يسهم في إعدادهم للاستحقاقات المقبلة.

وتتجه الأنظار إلى المنافسة على اللقب، حيث يسعى نادي الوحدة إلى الاحتفاظ بالكأس التي أحرزها في النسخة الماضية، فيما تتطلع أندية بني ياس والعين والجزيرة وبقية الأندية المشاركة إلى انتزاع اللقب، وسط توقعات بمنافسات قوية في ظل الدفع بأفضل العناصر للمنافسة على أحد أبرز ألقاب الموسم المحلي.

وأكد فهد علي الشامسي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، أن كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجوجيتسو تحظى بمكانة رفيعة بين البطولات المحلية، وتمثل محطة مهمة لتقييم مستويات اللاعبين وقياس نتائج العمل الذي تنفذه الأندية والأجهزة الفنية على مدار الموسم.

وقال إن البطولة تكتسب أهمية خاصة لما تحمله من اسم غالٍ على الجميع، وما تمثله من حافز للأندية واللاعبين لتقديم أفضل مستوياتهم والمنافسة على لقب يحظى بمكانة كبيرة في رياضة الجوجيتسو، مشيراً إلى أن قوة المنافسة تعكس مستوى التطور الذي بلغته الأندية والأكاديميات، والجهود التي تبذلها في إعداد اللاعبين والارتقاء بمستوياتهم الفنية.

وأضاف أن الاتحاد يحرص على أن تؤدي كل بطولة دورها ضمن منظومة متكاملة لتطوير رياضة الجوجيتسو، مؤكداً أن كأس صاحب السمو رئيس الدولة تمثل منصة مهمة لإعداد اللاعبين وتقييم مستوياتهم وقياس مؤشرات أدائهم واختيار العناصر المؤهلة للمنتخبات الوطنية، معرباً عن تطلعه إلى أن تعكس منافسات الغد مستوى جاهزية اللاعبين وقدرتهم على تقديم أداء متميز يدعم استعدادهم للاستحقاقات المقبلة، ويسهم في مواصلة الإنجازات الإماراتية على المستويين القاري والعالمي.

من جانبه، أكد عمر علي السويدي، لاعب نادي الوحدة، أن فريقه يتطلع إلى تقديم مستوى قوي والمنافسة على اللقب، مشيراً إلى أن أهمية البطولة وقوة الأندية المشاركة تتطلبان أعلى درجات التركيز والجاهزية.

وقال إن الفريق عمل خلال الفترة الماضية على تطوير مستواه وتعزيز جاهزيته، ويتطلع إلى ترجمة جهوده في التدريبات إلى نتائج إيجابية على بساط المنافسة، بما يليق باسم نادي الوحدة، والمنافسة بقوة على اللقب حتى النهاية.

ومن المتوقع أن تستقطب البطولة حضوراً جماهيرياً لمتابعة النزالات ومساندة الأندية المشاركة، قبل إسدال الستار على منافساتها غداً بتتويج الأبطال.