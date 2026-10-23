جائزة خليفة للتعليم المبكر تستعرض تجربتها بمؤتمر دولي في لشبونة

لشبونة في 23 أكتوبر / وام / استعرضت جائزة خليفة العالمية للتعليم المبكر، المنضوية تحت مظلة "مؤسسة إرث زايد الإنساني"، تجربتها الرائدة وبحثت فرص التعاون المشترك مع المؤسسات الدولية، خلال مشاركتها بصفة عارض مميز في مؤتمر الجمعية الدولية "خطوة بخطوة" (ISSA 2026)، الذي استضافته العاصمة البرتغالية "لشبونة" يومي 22 و23 أكتوبر الجاري.

وعقد وفد الجائزة سلسلة من اللقاءات الاستراتيجية مع قيادات المؤسسات المشاركة والخبراء المتخصصين، لتبادل الخبرات ودعم المبادرات والبحوث المبتكرة التي تسهم في تطوير التعليم المبكر، حيث شكل جناح الجائزة منصة عالمية للتعريف برسالتها وتشجيع الباحثين على المشاركة في فئتيها الرئيسيتين: "البحوث والدراسات"، و"البرامج والمناهج وطرق التدريس".

وأكد حميد الهوتي، الأمين العام لجائزة خليفة التربوية، أن هذه المشاركة تعكس المكانة المتميزة لجائزة خليفة العالمية للتعليم المبكر، مشيرا إلى أن المؤتمر يمثل فرصة لتسليط الضوء على أفضل الممارسات التي تسهم في إحداث أثر إيجابي ومستدام في حياة الأطفال والمجتمعات حول العالم.

وناقش الخبراء المشاركون في المؤتمر، الذي سبقته فعاليات تمهيدية في 21 أكتوبر، حزمة من القضايا الرامية لإيجاد حلول لتحديات رعاية الطفولة المبكرة، وتعزيز تكامل الأنظمة عبر تطوير التعاون بين قطاعات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية لدعم الأسر وتوفير بيئة آمنة تعزز نمو الأطفال.

وتعد الجمعية الدولية "خطوة بخطوة"، التي تأسست عام 1999 ومقرها هولندا، إحدى أبرز الشبكات المهنية العالمية المعنية بتنمية الطفولة، حيث تجمع تحت مظلتها 93 مؤسسة عضواً من 39 دولة تتركز معظمها في أوروبا وآسيا الوسطى.