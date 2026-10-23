"أبوظبي للجودة والمطابقة" و"M42" يفحصان عينات العسل في مهرجان ومزاد الظفرة للتمور 2026

أبوظبي في 23 أكتوبر /وام/ يستعرض مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، بالتعاون مع مجموعة "M42"، قدرات "مختبر الفحص المركزي" في تحليل جودة عسل النحل، ضمن مشاركتهما في الدورة الخامسة من مهرجان ومزاد الظفرة للتمور 2026، المقام في مدينة زايد بمنطقة الظفرة حتى 25 أكتوبر الجاري، من خلال إجراء فحوصات مخبرية مستقلة لعينات العسل المشاركة في المسابقات المصاحبة للمهرجان، بهدف تقييم جودتها ومدى مطابقتها للمعايير المعتمدة.

واستقبل المختبر خلال عام 2025 نحو 299 عينة من العسل، وأجرى عليها 912 فحصاً مخبرياً ضمن أنشطته في الفعاليات الرسمية، فيما تتيح المشاركة الحالية لزوار المهرجان تقديم عينات من منتجاتهم للفحص، على أن تصدر النتائج خلال سبعة أيام، وذلك في جناح رقم 3.

وتشمل مسابقات العسل ضمن المهرجان فئات عسل السدر والسمر المحليين، إلى جانب العسل السائل والمتبلور وعسل الشمع، حيث تسهم الفحوصات العلمية للعينات المشاركة في تقييم جودتها استناداً إلى النتائج المخبرية، بما يكمل ممارسات الإنتاج التقليدية ويدعم جودة المنتجات المحلية.

وقال سعادة المهندس عبدالله حسن المعيني، المدير التنفيذي لمختبر الفحص المركزي في مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، إن إنتاج عسل النحل يمثل جزءاً من التراث الزراعي لدولة الإمارات، ويشكل قطاعاً يمتلك إمكانات للنمو، مشيراً إلى أن التعاون مع مجموعة "M42" يسهم في تطوير البنية التحتية العلمية الداعمة للمنتجين المحليين، والتحقق من مطابقة منتجاتهم لمعايير الجودة المعترف بها دولياً.

وأضاف أن الفحوصات المخبرية المستقلة تدعم موضوعية تقييم العينات المشاركة في المسابقات، وتعزز الشفافية والعدالة والثقة لدى النحالين والمنتجين والمستهلكين، بما يسهم في تطوير صناعة العسل المحلية ورفع قدرتها التنافسية.

من جانبه، قال أحمد معضد المهيري، مدير عام العلوم البيئية في مجموعة "M42"، إن التعاون مع مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة يوظف العلوم البيئية والخبرات المخبرية للتحقق من جودة العسل، وتوفير نتائج تحليلية تدعم المنتجين وتعزز ثقة المستهلكين بالمنتجات، من خلال الجمع بين الخبرات العلمية والتقنيات المتقدمة.

وتأتي هذه المشاركة استكمالاً لإطلاق "مختبر جودة العسل" عام 2024، في إطار شراكة بين مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة ومجموعة "M42" لدعم جودة منتجات العسل وسلامتها وأصالتها، إذ يستفيد المختبر من إمكانات منصة العلوم البيئية التابعة للمجموعة، ويوظف تقنيات تحليلية لتقييم مؤشرات الجودة، تشمل تركيبة السكريات وأنواعها ومستويات الرطوبة والحموضة، إلى جانب الكشف عن الملوثات المحتملة وممارسات الغش، بما يمكّن المنتجين من التحقق من جودة منتجاتهم ومدى التزامها بالمعايير المعتمدة، ويدعم تعزيز حضور العسل المحلي في أسواق الدولة والأسواق العالمية.

وتندرج الشراكة بين مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة ومجموعة "M42"، ضمن جهود تطوير الفحوصات العلمية وضمان الجودة في قطاعات الأغذية والزراعة والعلوم البيئية، وتوظيف القدرات المخبرية لتعزيز ثقة المستهلكين ودعم الصحة العامة والتنمية الاقتصادية في دولة الإمارات.