بنك أم القيوين الوطني يحقق 378 مليون درهم أرباحاً خلال 9 أشهر

أم القيوين في 23 أكتوبر/ وام/ أعلن بنك أم القيوين الوطني، تحقيق أرباح بعد الضريبة بلغت 378 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، المنتهية في 30 سبتمبر الماضي، مدعوماً بمتانة مركزه المالي وكفاءة إدارة المخاطر وتنويع مصادر الدخل، بما يعكس مرونة أدائه وقدرته على مواصلة النمو المستدام في ظل التحديات الاقتصادية وتطورات الأسواق.

وعزز البنك مكانته العالمية بحصوله على المركز الخامس عالمياً ضمن فئة البنوك الصغيرة في تصنيف «أفضل البنوك أداءً في العالم لعام 2026»، الصادر عن مجلة «فوربس» في سبتمبر 2026، بما يعكس قوة أدائه المالي وكفاءة نموذج أعماله.

وأسهم استمرار البنك في تنويع الميزانية العمومية ومصادر الدخل، إلى جانب إجراءات تحسين التكاليف، في دعم أدائه خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، إذ ارتفع إجمالي دخل الفوائد بنسبة 11% إلى 781 مليون درهم، مقارنة مع 704 ملايين درهم خلال الفترة نفسها المنتهية في 30 سبتمبر 2025، فيما بلغ صافي دخل الفوائد 469 مليون درهم، ما يعزز استقرار الإيرادات الأساسية في ظل التحديات.

وبلغ إجمالي أصول البنك 25.1 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2026، بارتفاع نسبته 10% مقارنة مع 31 ديسمبر 2025، ونمو 15% مقارنة مع 30 سبتمبر 2025، فيما بلغ صافي القروض والسلفيات 9.6 مليار درهم، بارتفاع نسبته 5% مقارنة مع 31 ديسمبر 2025، وزيادة 10% مقارنة مع 30 سبتمبر 2025.

وسجلت ودائع العملاء 17.9 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2026، بنمو نسبته 14% مقارنة مع 31 ديسمبر 2025، وزيادة 22% مقارنة مع 30 سبتمبر 2025، في مؤشر على استمرار نمو قاعدة الودائع لدى البنك.

وارتفع إجمالي حقوق المساهمين إلى 6.7 مليار درهم، بزيادة نسبتها 4% مقارنة مع 30 سبتمبر 2025، فيما بلغت نسبة كفاية رأس المال 29.7% بنهاية سبتمبر 2026، ونسبة كفاية الشق الأول من رأس المال 29.1%، لتظل مستويات كفاية رأس المال أعلى من الحد الأدنى الذي حدده مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وفقاً لمتطلبات اتفاقية «بازل 3».

وأظهرت النتائج تحسناً في جودة الأصول، إذ بلغت نسبة القروض غير العاملة 0.4% بنهاية سبتمبر 2026، مقارنة مع 0.9% في 30 سبتمبر 2025، بتحسن مقداره 49 نقطة أساس، فيما بلغت نسبة تغطية المخصصات 283% بنهاية سبتمبر 2026.

وبلغت المصاريف التشغيلية للبنك 172 مليون درهم، بزيادة نسبتها 13%، فيما سجلت نسبة التكلفة إلى الدخل 28.2%، في ظل مواصلة البنك تنفيذ إجراءات تحسين الكفاءة التشغيلية وإدارة التكاليف.

وقال عدنان العوضي، الرئيس التنفيذي لبنك أم القيوين الوطني، إن نتائج البنك خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، تعكس مرونته وقدرته على مواصلة تنفيذ أولوياته الاستراتيجية، رغم التحديات التي شهدتها بيئة الأعمال نتيجة التطورات الجيوسياسية وتقلبات الأسواق، مؤكداً أن قوة نموذج الأعمال المتنوع والانضباط في إدارة الميزانية العمومية والتركيز على النمو المستدام أسهمت في الحفاظ على متانة المركز المالي للبنك.

وأضاف أن البنك حافظ خلال هذه الفترة على مستويات قوية من رأس المال والسيولة، مع مواصلة دعم عملائه والمساهمة في دفع عجلة الاقتصاد، مشيراً إلى أن الإدارة الحكيمة للمخاطر والانضباط في إدارة التكاليف والتركيز على جودة الأصول عززت قوة الميزانية العمومية، وأسهمت في تحقيق قيمة مستدامة لمختلف أصحاب المصلحة.

وأوضح العوضي أن البنك يواصل الاستثمار في التكنولوجيا وتسريع التحول الرقمي، بهدف الارتقاء بتجربة العملاء ورفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز مرونة وأمن منصاته الرقمية، إلى جانب توسيع نطاق خدماته من خلال شراكات استراتيجية تدعم تطوير أعماله.

وأشار إلى أن البنك واصل خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري تعزيز قدراته المؤسسية من خلال الاستثمار في الكوادر البشرية، ودعم التوطين وتطوير القيادات، بالتوازي مع تنفيذ مبادرات الاستدامة والمسؤولية المجتمعية، بما يجسد التزامه بالممارسات المصرفية المسؤولة والإسهام الإيجابي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدولة الإمارات.

وأكد أن تصنيف بنك أم القيوين الوطني ضمن أفضل البنوك أداءً في العالم يمثل إنجازاً مهماً يعكس قوة ومرونة نموذج أعماله، ويؤكد نجاح نهجه القائم على تحقيق أداء مالي قوي والإدارة المنضبطة للميزانية العمومية والنمو المستدام.

وقال إن البنك يواصل خلال الربع الأخير من عام 2026 التركيز على المحافظة على متانة ميزانيته العمومية، وتحسين كفاءة الأعمال، ودعم النمو النوعي، وتعزيز الإدارة الحكيمة للمخاطر، مع متابعة تطورات الأوضاع الاقتصادية العالمية والإقليمية.

وأضاف أن البنك يتمتع بمكانة قوية تؤهله للاستفادة من الفرص التي توفرها التنمية الاقتصادية المتواصلة في دولة الإمارات، مؤكداً استمرار التركيز على الابتكار ووضع العملاء في صميم الأولويات، وتعزيز التميز التشغيلي والانضباط في إدارة المخاطر، بما يحقق قيمة مستدامة وطويلة الأجل للمساهمين والعملاء والموظفين والمجتمعات التي يخدمها.