تألق "يرموك" و"إتالي" و"بوجي" و"هتان" في افتتاح موسم سباقات الخيل بأبوظبي

أبوظبي في 23 أكتوبر/ وام/ افتتح مضمار نادي أبوظبي للسباق أمس، فعاليات الموسم الجديد 2026-2027، بالسباق الأول من 7 أشواط منها 5 للخيول العربية الأصيلة، بجانب شوطين للخيول المهجنة الأصيلة، بإجمالي جوائز 466 ألف درهم.

وتصدر "يرموك" لياس للسباقات، بإشراف أريك لغري، وقيادة ريتشارد مولن، الشوط الخامس لمسافة 2200 متر للخيول العربية الأصيلة عمر 4 سنوات فما فوق على لقب كأس تحدي "قصر الوطن"، وجوائزه 66 ألف درهم.

وحقق "سلطان إكس منصور" لمنصور علي سليمان الشامسي، بإشراف منصور الشامسي، وقيادة حمد البوسعيدي، أول فوز في الموسم الجديد في الشوط الأول لمسافة 1200 متر، للخيول العربية الأصيلة المبتدئة عمر 4 سنوات فما فوق (إنتاج الإمارات) على لقب "فرسان الوطن"، وجوائزه 66 ألف درهم.

وأحرز"إم إن هتان" للإسطبلات الوطنية، بإشراف طحنون العلوي، وقيادة حمد البوسعيدي، المركز الأول في الشوط الثاني لمسافة 1400 متر، للخيول العربية الأصيلة المبتدئة عمر 4 سنوات فما فوق على لقب "كأس العز" للنخبة وجوائزه 66 ألف درهم.

وتفوق "إتالي" لإسطبلات العجبان بإشراف عبد الله الحمادي وقيادة ساندرو بايفا في الشوط الثالث لمسافة 1600 متر للخيول العربية الأصيلة عمر 4 سنوات فما فوق، على لقب "إريبيان سترايد مايل"، وجوائزه 66 ألف درهم.

ونجح "آر بي بوجي" لخالد خليفة النابودة بإشراف إرنست أورتيل، وقيادة سلفستر دي سوسا في الفوز بالشوط الرابع لمسافة 2200 متر للخيول العربية الأصيلة عمر 4 سنوات فما فوق، على لقب كأس "الوثبة ستاليونز"، لملاك "الإسطبلات الخاصة" وجوائزه 70 ألف درهم.

وأكد "رود بلوك" لسيد حشيش وهناء رفاعي، وقيادة صمويل لغري جدارته بفوز لافت في الشوط السادس لمسافة 1400 متر، للخيول المهجنة الأصيلة عمر 3 سنوات فما فوق على لقب "جوهرة الصحراء"، وجوائزه 66 ألف درهم.

واختتم "ماسوبي" لسكاي للسباقات، بإشراف أنطونيو سنترا وجوليو أولاسكواجا، وقيادة سلفستر دي سوسا، الأمسية بحصد لقب الشوط السابع لمسافة 1200 متر، للخيول المهجنة الأصيلة المبتدئة عمر 3 سنوات فما فوق، على لقب "سباق العاصمة" للسرعة، وجوائزه 66 ألف درهم.