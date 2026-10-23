"تنمية المجتمع" ترسخ جهودها لدمج أصحاب الهمم بختام الإكسبو الدولي

دبي في 23 أكتوبر / وام / رسخت هيئة تنمية المجتمع في دبي التزامها بتطوير منظومة خدمات اجتماعية متكاملة تستجيب لاحتياجات أصحاب الهمم، عبر حزمة من المشاريع والشراكات الإستراتيجية التي استعرضتها خلال مشاركتها في معرض "إكسبو أصحاب الهمم الدولي 2026" الذي أسدل الستار على فعالياته مؤخرا، بما يواكب مستهدفات "أجندة دبي الاجتماعية 33".

وأكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، أن تمكين أصحاب الهمم يمثل ركيزة أساسية لبناء مجتمع شامل يقدّر قدرات أفراده ويتيح لهم فرصاً متكافئة للإسهام في التنمية، مشيرة إلى أن التقدم في هذا المجال يقاس بمدى قدرة كل فرد على ممارسة حقوقه وتحقيق تطلعاته والمشاركة في الحياة المجتمعية.

وقالت معاليها إن مشاركتنا في إكسبو أصحاب الهمم تعكس التزامنا بمواصلة تطوير منظومة اجتماعية تضع الإنسان في صميم أولوياتها وتنتقل بالتمكين من توفير الخدمات إلى تهيئة بيئة تتيح لأصحاب الهمم إبراز قدراتهم وتحقيق طموحاتهم، مؤكدة الحرص على أن تكون أصواتهم وأسرهم جزءا من تطوير الحلول التي تمس حياتهم انطلاقا من أن المجتمع الأكثر شمولا هو الذي يقدّر التنوع ويزيل العوائق أمام المشاركة ويفتح المجال أمام الجميع للإسهام والإنجاز.

وأضافت معاليها أن الهيئة تعمل مع شركائها على ترسيخ منظومة متكاملة لحماية الحقوق وتوسيع الفرص بما يواكب تطلعات دبي لبناء مجتمع متماسك ومزدهر ويحقق مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33 في تعزيز جودة الحياة وترسيخ الدمج المجتمعي.

وشهدت مشاركة الهيئة الكشف عن مشروعها الاستراتيجي لإنشاء قاعدة بيانات موحدة لأصحاب الهمم في دبي، بهدف تكامل البيانات بين الجهات المعنية ورفع دقتها لدعم التخطيط الاستباقي.

وفي هذا السياق، أوضحت ميثاء الشامسي، المدير التنفيذي لقطاع التمكين المجتمعي في الهيئة، أن مساندة أصحاب الهمم تبدأ من فهم احتياجاتهم وتيسير وصولهم للخدمات، مؤكدة حرص الهيئة على توجيه الأسر للخيارات الملائمة وتسهيل رحلتها في الحصول على الدعم المناسب الذي ينعكس إيجابا على حياتهم اليومية.

وعلى صعيد الشراكات الإستراتيجية، أبرمت الهيئة خلال أيام المعرض اتفاقية مع "سوق دبي الحرة" لتوفير تجربة تسوق أكثر شمولا تتضمن خصما بنسبة 10% لحاملي بطاقة "سند"، كما فعلت تعاونها مع 11 شريكا لتوسيع فرص الدمج.

وإلى جانب ذلك، قدمت الهيئة استشارات أسرية لأكثر من 35 حالة، وعرفت الزوار بخدمات الكشف المبكر وبطاقة "سند"، وقدمت دروسا أساسية في لغة الإشارة الإماراتية.

وتوجت الهيئة مشاركتها بتسليط الضوء على إبداعات أصحاب الهمم عبر منصة "POD Got Talent" التي استضافت 17 موهبة فنية وموسيقية و4 مبتكرين، كما دعمت الفرص المهنية من خلال "لقاءات الفرص المهنية" بالتعاون مع دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي لتأهيل 165 مواطنا من بينهم 15 من أصحاب الهمم، فضلا عن تنظيم ورشة "تطوع مع الهمم" لدعم المبادرات المساندة لدمجهم المجتمعي.