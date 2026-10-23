تراجع طلبات اللجوء في الاتحاد الأوروبي 39%

بروكسل في 23 أكتوبر/ وام/ تراجعت طلبات اللجوء المقدمة للمرة الأولى من مواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي في دول التكتل بنسبة 39% خلال يوليو 2026، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.وقال مكتب الإحصاء الأوروبي «يوروستات» إن عدد المتقدمين بطلبات لجوء للمرة الأولى بلغ 34 ألفاً و145 شخصاً في يوليو 2026، مقابل 55 ألفاً و680 شخصاً في يوليو 2025، بانخفاض نسبته 8% أيضاً مقارنة بيونيو 2026، الذي سجل 37 ألفاً و75 طلباً.

كما بلغ عدد المتقدمين بطلبات لجوء متكررة 5 آلاف و780 شخصاً في يوليو الماضي، بانخفاض قدره 52% مقارنة بيوليو 2025، حين بلغ العدد 12 ألفاً و40 شخصاً، وتراجع بنسبة 2% مقارنة بيونيو 2026.

واستقبلت فرنسا أكبر عدد من طلبات اللجوء المقدمة للمرة الأولى، بواقع 9 آلاف طلب، تلتها إيطاليا بـ5140 طلباً، واليونان بـ3715 طلباً، وإسبانيا بـ3590 طلباً، ثم ألمانيا بـ3075 طلباً. واستحوذت الدول الخمس مجتمعة على 72% من إجمالي طلبات اللجوء المقدمة للمرة الأولى في الاتحاد الأوروبي خلال الشهر.

وبلغ متوسط عدد طالبي اللجوء للمرة الأولى 7.6 لكل 100 ألف نسمة في الاتحاد الأوروبي خلال يوليو. وسجلت سلوفينيا أعلى معدل مقارنة بعدد السكان، بواقع 114.7 طلب لكل 100 ألف نسمة، تلتها اليونان بـ35.8 طلب، ثم لوكسمبورغ بـ16.6 طلب.

وفيما يتعلق بالقاصرين غير المصحوبين بذويهم، تقدم 1290 قاصراً بطلبات لجوء للمرة الأولى في دول الاتحاد الأوروبي خلال يوليو 2026.

وتستند هذه الأرقام إلى بيانات اللجوء الشهرية التي نشرها مكتب الإحصاء الأوروبي «يوروستات»، والتي ترصد تطورات طلبات الحماية الدولية في دول الاتحاد الأوروبي.

برو/زي/ وام