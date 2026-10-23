شرطة دبي تعزز الوعي بالأمن السيبراني في "ملتقى المحيصنة المجتمعي 2"

دبي في 23 أكتوبر / وام / عززت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة في مجلس الروح الإيجابية بالتعاون مع مركز شرطة القصيص، الوعي الأمني والمروري لـ 1300 عامل خلال فعاليات "ملتقى المحيصنة المجتمعي 2" الذي أقيم في مجمع الغرير للعمال، بمشاركة عدد من الشركاء الاستراتيجيين.

وركز الملتقى، تزامنا مع شهر التوعية بالأمن السيبراني، على حماية البيانات الشخصية والمصرفية، وتعريف العمال بأساليب الاحتيال الإلكتروني وطرق التعامل الآمن مع الروابط المشبوهة، كما تضمن محاضرات توعوية لنشر ثقافة السلامة المرورية والوقاية، والتعريف بالخدمات الذكية والمجتمعية لشرطة دبي وكيفية الاستفادة منها عبر القنوات الرقمية.

وأكدت فاطمة أحمد بوحجير، رئيس مجلس الروح الإيجابية، أن الملتقى يجسد حرص شرطة دبي على الوصول إلى مختلف شرائح المجتمع عبر مبادرات ميدانية تجمع بين التوعية والتواصل الإنساني، مشيرة إلى إيلاء التوعية بالأمن السيبراني اهتماما خاصا لتمكين الأفراد من حماية معلوماتهم، وأشادت بتكامل الجهود مع الشركاء الاستراتيجيين لبناء مجتمع أكثر أمنا وتلاحما.

وشهدت فعاليات الملتقى مسيرة استعراضية شاركت فيها الفرقة الموسيقية لشرطة دبي، والدورية الفارهة، وفرقة الكلاب البوليسية (K9)، إلى جانب حزمة من المسابقات والأنشطة الرياضية والترفيهية الهادفة لتعزيز التواصل المجتمعي وتشجيع العمال على تبني أنماط حياة صحية.