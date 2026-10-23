"الإسعاف الوطني" يحصد جائزة "أفضل جهة عمل" على مستوى دول مجلس التعاون

أبوظبي في 23 أكتوبر / وام / توج الإسعاف الوطني بالهيئة الاتحادية للإسعاف والدفاع المدني، بجائزة "أفضل جهة عمل"، متفوقا على 150 جهة مشاركة من مختلف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك ضمن الدورة الرابعة عشرة لقمة الموارد البشرية الحكومية وتمكين الشباب وجوائز التميز لدول مجلس التعاون، التي استضافتها العاصمة أبوظبي يومي 20 و21 أكتوبر الجاري.

ويجسد هذا الإنجاز الإقليمي التزام الإسعاف الوطني بتعزيز بيئة عمل محفزة وداعمة للكفاءات، وترسيخ ثقافة التميز المؤسسي، إلى جانب حرصه المستمر على تطوير استراتيجيات رأس المال البشري والارتقاء بالأداء المهني للكوادر.

وشكلت القمة منصة استراتيجية لتبادل الخبرات واستشراف مستقبل العمل بمشاركة نخبة من القيادات والخبراء وصناع القرار، حيث ركزت أجندتها على دمج الذكاء الاصطناعي في بيئة العمل، وتطوير أساليب القيادة المبتكرة، وتمكين الكفاءات، وبناء مهارات المستقبل.