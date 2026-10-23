"محمد بن راشد للإسكان" تختتم مشاركتها في "إكسبو أصحاب الهمم 2026"

دبي في 23 أكتوبر/وام/ اختتمت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، مشاركتها في معرض "إكسبو أصحاب الهمم 2026 " استعرضت خلالها خدماتها وحلولها الإسكانية الموجّهة لأصحاب الهمم .

وقدمت المؤسسة عبر منصتها خدمات تهيئة مساكن أصحاب الهمم وتكييف مرافقها ومساحاتها الداخلية لتسهيل الحركة والاستخدام اليومي مع التركيز على إشراك المستفيدين في تحديد متطلبات مساكنهم والاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم بما يسهم في تقديم حلول تستجيب لاحتياجاتهم الفعلية وتطلعات أسرهم.

كما استعرضت "دليل تهيئة مسكن أصحاب الهمم" الذي يوضّح أهمية مراعاة احتياجاتهم عند تصميم المساكن وتجهيزها ودور الحلول المناسبة في تسهيل الأنشطة اليومية وتعزيز السلامة والراحة داخل المسكن. وشملت المشاركة عرض حلول لتحويل المساكن إلى بيئات ذكية تتيح التحكم في المرافق والتجهيزات بسهولة ومرونة.

وقال سعادة محمد حسن الشحي المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، إن "أصحاب الهمم شركاء في بناء مستقبل دبي ومسؤوليتنا أن نوفر لهم مساكن تواكب طموحاتهم وتمنحهم حرية الحركة والاستقلالية في حياتهم اليومية. لذلك ننطلق من الاستماع إليهم وإشراكهم في كل ما يتصل باحتياجات مساكنهم ونوظّف التصميم والتقنيات الذكية لتحويل تطلعاتهم إلى واقع ملموس».

وأضاف الشحي أن المؤسسة تولي أهمية لتطوير برامجها وخدماتها الإسكانية بما يعزّز جودة حياة أصحاب الهمم مشيراً إلى أن إجمالي المبالغ المصروفة لنحو 100 حالة من أصحاب الهمم بلغ نحو 7.41 ملايين درهم حتى يونيو 2026.

وأكد أن القيمة الحقيقية للتقنيات الذكية والحلول السكنية تكمن في قدرتها على تسهيل الحركة وتمكين أصحاب الهمم من أداء مهامهم اليومية باستقلالية أكبر ومنح أسرهم مزيداً من الطمأنينة مشيراً إلى أن جهود المؤسسة تنطلق من فهم احتياجات المستفيدين وتوظيف الابتكار لتوفير بيئة سكنية آمنة ومهيأة.

وأتاحت المشاركة للمؤسسة تعزيز التواصل المباشر مع أصحاب الهمم وأسرهم والتعريف بالخدمات المتاحة لهم إلى جانب الاطّلاع على التقنيات والحلول المساندة وبحث فرص توظيفها في تطوير بيئات سكنية أكثر سهولة في الاستخدام بما يدعم الاستقرار السكني وجودة حياة الأسر الإماراتية.