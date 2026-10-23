"ايدج" تستعرض قدراتها في الأنظمة المستقلة والحرب الإلكترونية خلال "سوفيكس" بالأردن

أبوظبي في 23 أكتوبر / وام / تستعرض مجموعة "ايدج" تشكيلة واسعة من قدراتها المتقدمة في الأنظمة المستقلة والحرب الإلكترونية والأمن السيبراني والضربات الدقيقة، خلال مشاركتها في الدورة الخامسة عشرة من معرض ومؤتمر قوات العمليات الخاصة "سوفيكس"، الذي يقام تحت رعاية جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، في مركز العقبة الدولي للمعارض والمؤتمرات بالمملكة الأردنية الهاشمية، خلال الفترة من 27 إلى 29 أكتوبر الجاري.

وتأتي هذه الخطوة، التي تمثل عودة للمجموعة بعد مشاركتها في دورة عام 2024، لتؤكد التزامها الراسخ بتعزيز الابتكار في قطاع الدفاع، وتوسيع دائرة الشراكات المحلية، ودعم الرؤية المشتركة الرامية إلى تطوير قدرات التصنيع الدفاعي الوطني على مستوى منطقة الشرق الأوسط.

وأكد هاري داوسون، مدير الأعمال الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى "ايدج"، أن الأردن يمثل سوقا إستراتيجيا مهما للمجموعة، مشيرا إلى أن "سوفيكس" يوفر منصة رئيسية وحيوية للتواصل مع مجتمع العمليات الخاصة الأردني والعملاء والشركاء من مختلف أنحاء العالم.

وأوضح أن الجانبين يتقاسمان أولويات عدة في مجالات تطوير القدرات المحلية وبناء الخبرات التكنولوجية وإقامة شراكات تحقق قيمة مستدامة، معربا عن تطلعه للبناء على هذه الأسس عبر تبادل المعرفة والتعاون الصناعي طويل الأمد.

وعلى صعيد المعروضات، تسلط "ايدج" الضوء على مجموعة متكاملة من الأنظمة المستقلة، تشمل طائرات مسيرة ثابتة ودوارة الجناح مخصصة لمهام الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع، إلى جانب أنظمتها الكهروبصرية المصممة لتوفير تغطية شاملة ودعم تكتيكي فعال عبر المجالات الجوية والبحرية والبرية.

وفي مجال الطيف الكهرومغناطيسي، يضم جناح المجموعة أنظمة متطورة لمكافحة الطائرات المسيرة مركبة على الآليات للكشف عن التهديدات والتصدي لها، وحلول تشويش بالترددات الراديوية لحماية القوافل، وتقنيات متقدمة للحماية الإلكترونية لمستقبلات الملاحة عبر الأقمار الصناعية، وأنظمة مستقلة لمراقبة الحدود، فضلا عن نظام خلوي محمول جوا مخصص لدعم عمليات البحث والإنقاذ، بينما تقدم في المجال الرقمي حلولا سيبرانية متطورة تغطي كافة الاحتياجات بدءا من إدارة سطح الهجوم وصولا إلى الاستجابة للحوادث.

كما تبرز "ايدج" قدراتها الفائقة في مجال الضربات الدقيقة، مستعرضة ذخائر جوالة وأسلحة انزلاقية موجهة وأطقم توجيه مصممة للعمل بكفاءة في البيئات التي تتوفر فيها خدمات الملاحة عبر الأقمار الصناعية أو التي تتعرض للتشويش والانقطاع، بالإضافة إلى منظومة صواريخ للدفاع الجوي، وذخائر جوية ومدفعية، وأسلحة خفيفة من العيارات الصغيرة، وتقنيات غير فتاكة، مع إتاحة الفرصة للزوار للاطلاع على أحدث المركبات المدرعة وسفن الدورية البحرية.

وتتزامن هذه الخطوة الاستراتيجية في معرض "سوفيكس" مع النمو المتواصل للأعمال التصديرية للمجموعة والتي تمتد حاليا إلى أكثر من 100 دولة، مستفيدة من إنجاز أكثر من 80% من عمليات التصنيع لمنتجاتها داخل دولة الإمارات، مما يمنح شركاءها موثوقية استثنائية في سلاسل الإمداد، وقدرات فائقة في الإسناد والدعم طوال دورة حياة الأنظمة.