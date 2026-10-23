الفجيرة لنظم المعلومات الجغرافية يطلق الذكاء الاصطناعي الجيومكاني

الفجيرة في 23 أكتوبر/ وام/ أعلن مركز الفجيرة لنظم المعلومات الجغرافية، عن إطلاق مشروع الذكاء الاصطناعي الجيومكاني القائم على وكلاء الذكاء الاصطناعي بهدف تطوير نماذج رقمية ثلاثية الأبعاد للمباني والطرق، ودعم منظومة التخطيط الحضري الذكي في إمارة الفجيرة.

ويرتكز المشروع على توظيف تقنيات وكلاء الذكاء الاصطناعي في أتمتة عمليات إنشاء نماذج ثلاثي الابعاد للمباني الحكومية، بما يتيح تمثيلاً رقمياً أكثر دقة للبيئة العمرانية، ويسهم في تحسين جودة البيانات المكانية ورفع كفاءة اتخاذ القرار.

كما يوفر إمكانات متقدمة لاستعراض المباني ثلاثية الأبعاد وتحليل البيانات الخاصة بكل مبنى، بما يدعم أعمال التخطيط العمراني وإدارة البنية التحتية، ويعزز الاستفادة من البيانات الجيومكانية في تطوير الخدمات الحكومية والتنمية الاقتصادية ودعم المنظومة الامنية.

وأكد سعادة الدكتور أحمد حسن المرشدي، مدير عام المركز،أن إطلاق المشروع يأتي ضمن جهود المركز لدعم الرؤية المستقبلية لحكومة الفجيرة، من خلال تطوير حلول رقمية مبتكرة تسهم في بناء بيئة عمرانية ذكية ومستدامة، وتعزز جاهزية الإمارة لمواكبة التطورات المتسارعة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتوائم الرقمية.