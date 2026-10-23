تعاون بين أبوظبي للصحة العامة وفايزر لتوظيف الذكاء الاصطناعي في الوقاية

أبوظبي في 23 أكتوبر/ وام/ وقع مركز أبوظبي للصحة العامة، التابع لدائرة الصحة - أبوظبي، مذكرة تفاهم، مع شركة "فايزر" الخليج لاستكشاف فرص التعاون في مجالات الوقاية من الأمراض والبحث العلمي وتقييم التقنيات الصحية الناشئة.

وجاء توقيع المذكرة خلال قمة مستقبل الصحة في أبوظبي 2026، بهدف توظيف الخبرات العلمية بما يتماشى مع أولويات الصحة العامة في أبوظبي، ودعم تبني نهج قائم على الأدلة العلمية في الوقاية من الأمراض والكشف عنها مبكراً.

ويوفر التعاون إطاراً لاستكشاف فرص إطلاق مبادرات للتوعية بالأمراض والوقاية منها، بما في ذلك الفحص والكشف المبكر، إلى جانب دراسة إمكانات توظيف الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية في دعم تقديم خدمات الرعاية الصحية واتخاذ القرارات السريرية المستنيرة.

كما سيسهم التعليم العلمي وتبادل المعرفة والخبرات في تمكين الكوادر الصحية من مواكبة أحدث التطورات في مجالي الوقاية من الأمراض والرعاية الصحية، وتهدف أنشطة التوعية إلى مساعدة أفراد المجتمع على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن صحتهم.

وقال سعادة الدكتور راشد عبيد السويدي، مدير عام مركز أبوظبي للصحة العامة، إن الوقاية الفعّالة من الأمراض ترتكز على فهم الاحتياجات الصحية لأفراد المجتمع، والاستناد إلى الأدلة العلمية لتحديد مجالات التدخل المناسبة والسبل الأكثر فاعلية لتنفيذها، مشيراً إلى أن البنية التحتية المتقدمة للقطاع الصحي في أبوظبي وشراكاتها العلمية توفر أساساً متيناً لتطوير منهجيات وقائية تستجيب لهذه الاحتياجات.

وأضاف أن التعاون مع شركة "فايزر" يهدف إلى استكشاف فرص تعزيز البحث العلمي على المستوى المحلي، وتبادل الخبرات والمعارف، وتقييم إمكانات الاستفادة من التقنيات الواعدة في دعم أولويات الصحة العامة، مع التركيز على تحديد تطبيقات عملية تساعد أفراد المجتمع على اتخاذ قرارات صحية مستنيرة، تعزز الكشف المبكر عن الأمراض والحصول على الرعاية المناسبة في الوقت المناسب.

من جانبه، قال الدكتور عمرو سيف، رئيس شركة "فايزر" لمنطقة الخليج، إن قطاع الرعاية الصحية يشهد مرحلة جديدة يمكن فيها للعلوم والبيانات والذكاء الاصطناعي إحداث تحول حقيقي في القدرة على التنبؤ بالأمراض والوقاية منها وإدارتها، لافتاً إلى أن التعاون مع مركز أبوظبي للصحة العامة يجمع الخبرات المتكاملة لاستكشاف حلول مبتكرة تعزز الوقاية، وتدعم بناء الأدلة المحلية، وتسهم في اتخاذ قرارات صحية أكثر استنارة.

وأكد أن الجانبين يتشاركان رؤية لمستقبل تسهم فيه المعرفة المبكرة في اتخاذ إجراءات أسرع وتحقيق نتائج صحية أفضل للمرضى والمجتمعات.