مجلس الشارقة الرياضي يبحث التعاون مع الاتحاد الآسيوي لكرة الطائرة

الشارقة في 23 أكتوبر/ وام/ بحث الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، خلال لقائه أمس، رامون سوزارا رئيس الإتحاد الآسيوي للكرة الطائرة والوفد المرافق له، بحضور سعادة محمد عبيد الحصان الشامسي أمين عام المجلس مجالات التعاون مع الإتحاد الآسيوي لتطوير اللعبة بالإمارة وأنديتها، كما تم اطلاع الوفد على المنشآت والملاعب والبنية التحتية التي تتميز بها الشارقة والتجهيزات المميزة للأندية والدور الذي يقوم به المجلس للارتقاء باللعبة وتطوير كوادرها الإدارية والفنية والبطولات التي ينظمها دوريا لاكتشاف الموهوبين ورفع مستوياتهم .

واشاد رئيس الإتحاد الآسيوي بخطط وبرامج المجلس في هذا السبيل، ورحب بالتعاون مع المجلس من خلال لجانه الفنية والخبراء المتخصصين في تطوير المستوى من خلال الدورات والورش والمعسكرات .