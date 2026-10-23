يوم وظيفي مفتوح في أبوظبي يطرح أكثر من 300 شاغر للكوادر الوطنية

أبوظبي في 23 أكتوبر/ وام / نظّم مركز مواهب، التابع لدائرة التمكين الحكومي - أبوظبي، يوماً مفتوحاً في "مجلس القرم" للمقابلات الوظيفية في أكثر من 300 وظيفة، للباحثين عن عمل من المواطنين الإماراتيين الراغبين في بناء مسار مهني جديد في قطاع الدفاع والصناعات العسكرية ومجالات أخرى متنوعة.

ويأتي اليوم ضمن مبادرة "نوصلكم بالفرص" التي يطلقها مركز مواهب لتقريب جهات العمل من المجتمع عبر مجالس أبوظبي في مختلف أنحاء الإمارة، لتمكين الباحثين عن الوظائف من إجراء مقابلات توظيف في الموقع وقريبا من مكان إقامتهم.

وتضمّن اليوم المفتوح شواغر وظيفية بمشاركة 17 جهة في قطاعات مختلفة منها الحرس الوطني، وقيادة حرس الرئاسة، وشرطة أبوظبي، وهيئة أبوظبي للدفاع المدني، ومجموعة موانئ أبوظبي، ومطارات أبوظبي، ومجموعة إيدج، وبوينغ، وإم بي دي إيه، وتراكتيبل.

وأُتيحت للمشاركين فرصة تقديم سيرهم الذاتية وإجراء مقابلات مع ممثلي الجهات المشاركة، والاطلاع على متطلبات الوظائف، بما يسهم في مواءمة مؤهلاتهم ومهاراتهم مع احتياجات سوق العمل.

وينظم مركز مواهب المبادرة بالتعاون مع وزارة الدفاع، ومجلس توازن للتمكين الدفاعي، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، ومركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، ونافس، ومجالس أبوظبي.

وتجسد المبادرة توجه "مواهب" في 2026 بالاستمرار في تنظيم فعاليات متخصصة بقطاعات محددة، وإبراز دور جهات العمل والشركاء الحاضرين، واستقطاب باحثين جدد عن عمل إلى قاعدة بيانات المركز، حيث نجح في تأهيل أكثر من 10,000 شخص، ووظّف أكثر من 6,000 في عام 2025، ويتعاون مع أكثر من 90 شريكاً استراتيجيا.

وقال سعادة الدكتور عبد الله الشمري، المدير التنفيذي لقطاع تمكين المواهب الوطنية، ومركز "مواهب"، إن الجهات المشاركة طرحت أكثر من 300 فرصة وظيفية في قطاع الدفاع والصناعات العسكرية وقطاعات أخرى، بهدف تقريب الفرص من مواهبنا وكفاءاتنا الإماراتية، وتمكينهم من التعرف على الفرص الواعدة والمسارات المهنية المتاحة.

وأشاد الشمري بدعم المؤسسات الوطنية وتعاونها وحرصها على استقطاب الكفاءات الوطنية وتمكينها، بما يسهم في إعداد جيل من الكفاءات الإماراتية القادرة على الإسهام في تطوير قطاع الدفاع والصناعات العسكرية، وتكامل الجهود بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة لتوفير فرص التوظيف والتطوير المهني أمام أبناء وبنات الإمارات، لتعزيز مسيرة التنمية المستدامة، ومكانة دولة الإمارات في مجالات التميز والابتكار والريادة.