سلطة التسجيل في "أبوظبي العالمي" تفرض غرامات بـ88 ألف دولار على "إم سي أي أوديتورز"

أبوظبي في 23 أكتوبر / وام / اتخذت سلطة التسجيل في أبوظبي العالمي "ADGM"، إجراءات إنفاذ بحق شركة "إم سي إي أوديتورز أند أدفايزرز أل أل بي"، ومسؤول التدقيق لديها، بفرض غرامات مالية إجمالية قدرها 88 ألف دولار بسبب مخالفات تم رصدها خلال عملية تفتيش على أعمال التدقيق.

وجاءت هذه الإجراءات عقب عملية تفتيش ميدانية أجرتها سلطة التسجيل بهدف تقييم مدى التزام "إم سي إي أوديتورز" بقواعد المدققين في أبوظبي العالمي، وجودة أعمال التدقيق التي تنفذها.

وخلال عملية التفتيش، رصدت السلطة أوجه قصور في عملية تدقيق أجرتها "إم سي إي أوديتورز" لصالح إحدى الشركات المسجلة في أبوظبي العالمي، وبناء عليه، فرضت سلطة التسجيل غرامة بواقع 52 ألف دولار على شركة "إم سي إي أوديتورز"، و36 ألف دولار على مسؤول التدقيق.

وأظهرت نتائج سلطة التسجيل وجود أوجه قصور في عدة جوانب من عملية التدقيق، بما في ذلك إجراءات تقييم المخاطر، والنظر في مخاطر الاحتيال، ومتطلبات تدقيق المجموعات، والتواصل مع المسؤولين عن الحوكمة، وعدم كفاية الأدلة المتعلقة بجوانب جوهرية في التدقيق.

وعند تحديد قيمة الغرامات المالية، أخذت سلطة التسجيل في الاعتبار التعاون الذي أبدته الشركة، وإقرارها بنتائج عملية التفتيش، وتحليلها للأسباب الجذرية للمخالفات، ووضعها خطة لمعالجة أوجه القصور، إلى جانب عوامل أخرى.

وأشارت سلطة التسجيل في أبوظبي العالمي إلى أن المدققين المسجلين ومسؤولي التدقيق المسجلين يضطلعون بدور مهم في تعزيز الثقة بدقة وموثوقية التقارير المالية في أبوظبي العالمي.

وأوضحت السلطة أن أوجه القصور التي تم تحديدها في هذه الحالة امتدت إلى عدة جوانب أساسية من عملية التدقيق، فيما يبقى المدققون المسجلون ومسؤولو التدقيق المسجلون مسؤولين عن جودة أعمال التدقيق التي يتم تعيينهم لتنفيذها.

وأكدت سلطة التسجيل مواصلة مراقبة جودة أعمال التدقيق المنفذة في أبوظبي العالمي، واتخاذ الإجراءات المناسبة عند عدم الالتزام بالمعايير المعمول بها.