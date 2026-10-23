الإمارات تختتم مشاركتها في دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية بـ9 ميداليات

ناغويا في 23 أكتوبر/ وام/ اختتم منتخب الإمارات لأصحاب الهمم، مشاركته في النسخة الخامسة من دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية «آيتشي–ناغويا 2026» بإضافة ميداليتين جديدتين، بواقع ذهبية وبرونزية، عبر "ذكره الكعبي وأحمد البدواوي"، ليرتفع رصيد الدولة إلى 9 ميداليات، بواقع ذهبيتين وفضيتين و5 برونزيات.

وشهدت الدورة، التي شارك فيها نحو 2700 رياضي يمثلون 45 دولة، التنافس في 18 رياضة، على أن يسدل الستار غدا على فعاليلتها بحفل الختام.

وأحرزت اليوم ذكره الكعبي الميدالية الذهبية الثانية للإمارات بعد فوزها بسباق 100 متر لفئة T71/72، مسجلة زمناً قدره 23.55 ثانية على مضمار ملعب مدينة ناغويا ميزوهو الرياضي، فيما نال أحمد البدواوي الميدالية البرونزية في نهائي سباق الطريق للدراجات لفئة C4-5، بزمن بلغ ساعة و49 دقيقة و46 ثانية.

وتقدمت الإمارات إلى المركز السابع عشر في الترتيب العام للدورة، والثالث عربياً، فيما تصدرت الصين جدول الترتيب العام بإجمالي 427 ميدالية، منها 204 ذهبيات، تلتها اليابان بـ63 ذهبية، ثم أوزبكستان بـ45 ذهبية.

وضمت حصيلة الإمارات ذهبيتين أحرزتهما نورة الكتبي في دفع الجلة لفئة F32، وذكره الكعبي في سباق 100 متر لفئة T71/72، وفضيتين لمريم الزيودي في منافستي دفع الجلة ورمي القرص لفئة F40، إلى جانب خمس ميداليات برونزية عن طريق ذكره الكعبي في دفع الجلة لفئة F32، ومحمد عثمان في سباق 100 متر على الكراسي المتحركة لفئة T34، وأحمد الحوسني في دفع الجلة لفئة F33، وعبدالله البلوشي في سباق المطاردة الفردية للدراجات لمسافة 4000 متر لفئة C4، وأحمد البدواوي في سباق الطريق للرجال لفئة C4-5.

وعبر محمد فاضل الهاملي، رئيس اللجنة البارالمبية الإماراتية ورئيس الوفد، عن سعادته بحصاد أبطال الإمارات في الدورة، مهدياً الإنجازات إلى القيادة الرشيدة ودولة الإمارات وشعبها، ومثمناً دور أسر اللاعبين واللاعبات والأندية، الشريك الإستراتيجي للجنة، في دعم الرياضيين، مؤكداً أن النتائج الجيدة جاءت ثمرة تكامل الجهود بين اللاعبين وأسرهم والمنظومة الرياضية.

وأكد ذيبان المهيري الأمين العام للجنة البارالمبية الوطنية مدير الوفد، أن تتويج ذكره الكعبي بذهبية سباق 100 متر لفئة T71، وحصول أحمد البدواوي على برونزية سباق الطريق للدراجات، نتيجة طبيعية للدعم والمتابعة من اللجنة البارالمبية الوطنية والأندية، إلى جانب مساندة محبي رياضة أصحاب الهمم.

وأضاف أن الحصاد الذي حققه المنتخب يمثل محطة مهمة للبناء عليها خلال المرحلة المقبلة، في إطار الاستعداد للمشاركة في دورة الألعاب البارالمبية لوس أنجلوس 2028.

وعبرت ذكره الكعبي عن سعادتها بإحراز الميدالية الذهبية في سباق 100 متر لفئة T71/72، مؤكدة أن الإنجاز يمثل حافزاً لمواصلة التطور وتحقيق نتائج إيجابية في الاستحقاقات المقبلة ورفع علم الإمارات في المحافل الرياضية.

بدوره، أعرب أحمد البدواوي عن سعادته بإحراز الميدالية البرونزية في سباق الطريق الفردي لفئة C4-5، مؤكداً تطلعه إلى تحقيق نتائج أفضل في المشاركات المقبلة.

وشهدت منافسات اليوم الختامي أيضاً مشاركة أحمد النواد ومحمد عثمان في نهائي سباق 800 متر لفئة T34، وعبدالله المرزوقي في نهائي سباق 100 متر لفئة T71/72، كما شاركت سارة الجنيبي في النهائي ذاته إلى جانب ذكره الكعبي، فيما خاض عبدالله البلوشي نهائي سباق الطريق للرجال لفئة C4-5، وشاركت سلامة الخاطري في نهائي سباق الطريق للسيدات للفئة نفسها.