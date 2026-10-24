فعاليات متنوعة في مهرجان الظفرة للتمور وتتويج الفائزين بالمسابقات

الظفرة في 24 أكتوبر /وام/ تواصلت أمس صفقات مزاد النخيل ومزاد التمور ضمن فعاليات مهرجان الظفرة للتمور بدورته الخامسة المنعقدة في مدينة زايد بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث، وتستمر حتى يوم غد الأحد.

وشهد مزاد التمور بيع 5085 كيلوجرام بقيمة إجمالية بلغت 262060 درهماً لعدد 1541 صندوقاً، فيما بلغت أعلى قيمة بيع 700 درهم لصندوق من صنف "أم الدهن".

وتصدر صنف "الظبيانية" مبيعات الأمس في مزاد النخيل؛ حيث بيع "صرم" منه بقيمة 20 ألف درهم.

وأعلن المهرجان أمس الفائزين بمزاينة "الشيشي" ومسابقات العسل بأشواطها الخمسة، وتوج الفائزين راشد خادم الرميثي مدير مهرجان الظفرة للتمور بدورته الخامسة.

وتتواصل فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الظفرة للتمور بمشاركة عدد من الجهات الرسمية والخاصة، لتسليط الضوء على موروث النخيل في دولة الإمارات، ودعم المنتج المحلي، لا سيما في قطاع النخيل وإنتاج التمور، حيث استقبل المهرجان مشاركات مسابقة الفرض آخر أشواط مزاينة التمور، كما شهد صباح أمس ختام زيارات طلاب وطالبات مدارس منطقة الظفرة للمهرجان، التي استمرت طيلة الأسبوع.