سلطان بن أحمد القاسمي يشهد العروض التقييمية لمركز ربع قرن للموسيقى

الشارقة في 24 أكتوبر /وام/ شهد سمو الشيخ الدكتور سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، العروض التقييمية لمركز ربع قرن للموسيقى، التابع لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، وذلك في مقر المركز بضاحية مغيدر.

وكرم سموه منتسبات الباليه، تقديراً لجهودهن واجتهادهن، مشيداً بالعروض التي قُدمت والمواهب التي صُقلت من خلال المركز، ما يعكس اهتمام "ربع قرن" برعاية المواهب الناشئة وتشجيعها على مواصلة التميز والإبداع.

وتهدف العروض التقييمية إلى إبراز تطور المهارات الفنية والموسيقية للمنتسبين، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم وقدرتهم على الأداء أمام الجمهور، ضمن تجربة تجمع بين التقييم الفني والتطبيق العملي، وتسهم في صقل مواهبهم وتنمية قدراتهم الإبداعية.

وشارك منتسبو المركز في العروض بمجموعة متنوعة من التخصصات الفنية والموسيقية، شملت الباليه، والعزف على البيانو والتشيلو، بالإضافة إلى الكمان والعود والناي والقانون والغيتار والآلات الهوائية والإيقاع الغربي، والغناء العربي والغربي، إلى جانب عرض مشاريع موسيقية أُنجزت باستخدام الحاسوب.

وأتاحت العروض التقييمية فرصة للمنتسبين لاستعراض مواهبهم ومهاراتهم أمام الجمهور، وتجسيد ما اكتسبوه من معارف وخبرات خلال مسيرتهم التعليمية، بإشراف نخبة من الأساتذة المتخصصين؛ حيث استُهل عرض اليوم الأول بمقطوعة موسيقية استخدمت فيها آلات العود، والقانون، والإيقاع، فيما شهد افتتاح اليوم الثاني لوحة فنية من أداء أطفال مركز ربع قرن في الباليه، في مشهد عكس تنوع الاختصاصات الموسيقية التي يحتضنها المركز وتكامل توجهاته الأسلوبية والفنية.

وتأتي هذه العروض في إطار توجه المركز نحو تطوير مفهوم التقييم الموسيقي، والانتقال به من الاختبارات التقليدية إلى تجربة تعليمية وفنية تفاعلية، تتيح قياس المستويات التقنية والأدائية للمنتسبين بصورة واقعية، مع مراعاة الجوانب التربوية والنفسية المرتبطة بالتعلم، بما يعزز قدرتهم على التعامل مع متطلبات الأداء المباشر، ويحفزهم على الممارسة المنتظمة والارتقاء المستمر.

وعلى المستوى المؤسسي، تندرج المبادرة ضمن جهود المركز لتطوير منظومة التقييم التربوي والفني، من خلال اعتماد مؤشرات دورية لقياس مستويات الأداء ومتابعة تقدم المنتسبين، بما ينسجم مع استعدادته للانخراط في منظومة التصرف الإداري نسبة لمعايير الجودة الدولية ISO 21001، فيما يسهم هذا النهج في دعم التحسين المستمر للبرامج التعليمية، عبر الاستفادة من نتائج التقييم في تحديد الاحتياجات التدريبية وتطوير الأساليب البيداغوجية، بما يعزز جودة المخرجات الموسيقية ويرسخ ثقافة التطوير المؤسسي القائم على القياس والمتابعة.

ويأتي هذا النشاط ضمن مبادرة إستراتيجية شاملة للسنة 2026-2027، تتضمن عدداً من الأنشطة التي ستتواصل لاحقاً، منها "ربع قرن يحتفي بالأسرة الموسيقية" و"مهرجان مواهب ربع قرن" و"منتسبو ربع قرن ومدربوه يحتفون بعيد الموسيقى".

وتقوم المبادرة على رؤية تربوية ترى في الحضور أمام الجمهور وسيلة لتكوين الشخصية القيادية المبتكرة، من خلال لقاء الجمهور والتعوّد على ضغط المناسبات المباشرة وإدارته، وتعزيز الثقة بالنفس وروح المبادرة، وهي أهداف إستراتيجية تنسجم مع رسالة مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين.

كما تسعى المبادرة إلى تغيير النظرة السائدة إلى الموسيقى بوصفها نشاطاً احتفالياً ترفيهياً، لتجعل من هذه المناسبات مدخلاً إلى غاية أسمى من التنشيط والترفيه، هي صناعة الشخصية.