أبوظبي تستضيف بطولة غرب آسيا لألعاب قوى الناشئين والناشئات

أبوظبي في 24 أكتوبر /وام/ أعلنت اللجنة الفنية باتحاد غرب آسيا لألعاب القوى اعتماد إقامة بطولة أندية غرب آسيا للناشئين والناشئات في إمارة أبوظبي خلال الفترة من 30 أبريل إلى 2 مايو 2027.

وكشفت اللجنة، في بيان لها، عن روزنامة مسابقاتها لعام 2027، التي تتضمن 5 فعاليات رياضية موزعة على عدد من دول المنطقة، في إطار جهود الاتحاد لتعزيز المنافسات الإقليمية، وتطوير المستويات الفنية، وإتاحة فرص المشاركة أمام الرياضيين من الفئات العمرية المختلفة.

ونوهت إلى أن الفعاليات تتميز بتنوع مسابقاتها بين بطولات المنتخبات والأندية ولقاءات اليوم الواحد، إلى جانب الاهتمام بالفئات السنية، بما يسهم في توسيع قاعدة المشاركة، واكتشاف المواهب الواعدة، ورفع مستوى التنافس الفني بين دول غرب آسيا.

وقال خالد راشد الزعابي، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظي لألعاب القوى، إن البطولة محطة مهمة في روزنامة النادي، وبرامجه الإستراتيجية، لمنح اللاعبين واللاعبات فرصة الاحتكاك واكتساب الخبرات، انطلاقا من النتائج المميزة التي حققوها خلال المواسم الماضية في البطولات المحلية والخارجية.

وأكد حرص النادي على وضع خطة متكاملة بدعم من مجلس أبوظبي الرياضي، وفق أفضل المعايير الدولية، وتوزيع المهام على اللجان الفنية والتنظيمية، لضمان نجاح الحدث، وتحقيق أثره في التطور الرياضي للعبة في الدولة.

وأكد راشد ناصر آل علي، عضو مجلس إدارة اتحاد ألعاب القوى، رئيس لجنة المنتخبات الوطنية، أن البطولة التي ينظمها الاتحاد بالتعاون مع نادي أبوظبي لألعاب القوى، بدعم من مجلس أبوظبي الرياضي، تمثل ركيزة نوعية في تعزيز تطور اللعبة، وتمكين اللاعبين واللاعبات للمحافظة على استدامة نموها، والارتقاء بالقدرات التنافسية لحصد النتائج المميزة في البطولات الخارجية على غرار الفترة الماضية.