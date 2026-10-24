جائزة خليفة العالمية للتعليم المبكر تشارك في جلستين علميتين في البرتغال

أبوظبي في 24 أكتوبر /وام/ شاركت جائزة خليفة التربوية، إحدى مؤسسات مؤسسة إرث زايد الإنساني، من خلال مجالها العالمي "جائزة خليفة العالمية للتعليم المبكر"، في جلستين علميتين ضمن مؤتمر الجمعية الدولية "خطوة بخطوة" (ISSA)، الذي عُقد في لشبونة بالبرتغال يومَي 22 و23 أكتوبر الجاري، بمشاركة باحثين وخبراء وممثلي مؤسسات متخصصة من دول العالم المختلفة.

ومثّل المجال في الجلستين البروفيسور ستيفن بارنيت، رئيس اللجنة المانحة، من جامعة روتجرز والمعهد الوطني لأبحاث التعليم المبكر، والبروفيسورة إيرام سراج، عضو اللجنة المانحة والأستاذة الفخرية بجامعة أكسفورد.

وشارك البروفيسور ستيفن بارنيت، في جلسة "العمل الخيري والتوسع وهياكل التمويل لتحقيق التكامل"، التي ناقشت دور التمويل والشراكات في دعم خدمات الطفولة المبكرة، وتوسيع نطاق البرامج الفعّالة وضمان استدامتها، إلى جانب أهمية قياس الأثر وتوجيه الموارد بما يستجيب لاحتياجات الأطفال والأسر.

كما شاركت البروفيسور إيرام سراج، في جلسة "بناء الثقة ولغة مشتركة عبر منظومة تنمية الطفولة المبكرة"، التي تناولت تعزيز التعاون والتفاهم بين الجهات المعنية، وأهمية إشراك الممارسين والأسر في الحوار وتطوير الحلول، بما يسهم في تقديم خدمات أكثر ترابطاً واستجابة لاحتياجات الأطفال.

وأتاحت الجلستان فرصة لمناقشة جوانب متكاملة لتطوير منظومة الطفولة المبكرة، تجمع بين التمويل وقياس الأثر من جهة، وتعزيز الثقة والحوار والشراكات من جهة أخرى، بما يدعم جودة الخدمات واستدامتها.

وتأتي هذه المشاركة في إطار جهود جائزة خليفة التربوية؛ لتعزيز تبادل المعرفة والخبرات من خلال مجالها العالمي للتعليم المبكر، وإبراز أهمية هذه المرحلة بوصفها أساساً لتعلّم الطفل ونموه وتطوره الاجتماعي، وتشجيع الاستفادة من البحوث والبرامج والممارسات المتميزة في مختلف أنحاء العالم.