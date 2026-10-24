غرف دبي تبحث مع "غرفة بوغوتا" تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين الإمارة وكولومبيا

دبي في 24 أكتوبر /وام/ بحثت غرف دبي، سبل تعزيز توسيع آفاق التعاون التجاري والاستثماري بين دبي وكولومبيا، خلال اجتماع عقد في مقرها الرئيسي مع وفد من أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة بوغوتا.

وتناول الاجتماع، الذي حضره سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، سبل تعزيز الترابط والتعاون بين شركات القطاع الخاص، ودعم النمو المستدام للعلاقات التجارية البينية، وسلط الضوء على أهمية التنسيق الوثيق والبناء على الأسس المتينة للروابط الثنائية.

وأكد سعادة محمد علي راشد لوتاه، حرص غرف دبي على الارتقاء بالعلاقات التجارية بين الإمارة وكولومبيا، بما يعزز المصالح المشتركة ويدعم نمو حركة التجارة والاستثمار البينية ويسهم في توسيع سبل التعاون بين مجتمعي الأعمال، مؤكدا الالتزام بتطوير شراكات فاعلة تفتح آفاقاً جديدة وتتيح للشركات الكولومبية الاستفادة من الأعمال المتكاملة التي تتمتع بها دبي وموقعها الإستراتيجي بوصفها منصةً عالميةً للتجارة والاستثمار والتوسع نحو أسواق المنطقة والعالم.

وتم خلال اللقاء استعراض المقومات التنافسية التي تتمتع بها دبي كمركز عالمي للأعمال والاستثمار ومقر إقليمي للتوسع على مستوى المنطقة، إلى جانب أبرز الميزات التي توفرها للمستثمرين، بما في ذلك بيئة الأعمال الداعمة، والبنية التحتية المتطورة، والتشريعات المرنة، إلى جانب الدعم الذي تقدمه غرف دبي للمستثمرين الكولومبيين الراغبين في الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتنوعة التي تزخر بها الإمارة وتوسيع أعمالهم فيها.

وتأتي زيارة وفد غرفة تجارة بوغوتا في ظل تنامي العلاقات بين دبي وكولومبيا، حيث بلغت قيمة التجارة الثنائية غير النفطية 4 مليارات درهم خلال العام 2025، بنمو 97.4% على أساس سنوي. كما بلغ إجمالي عدد الشركات الكولومبية النشطة المسجلة في عضوية الغرفة بنهاية العام الماضي 173 شركة.

وكانت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، قد افتتحت في عام 2024 مكتباً تمثيلياً لها في بوغوتا بهدف تطوير الروابط والشراكات بين مجتمعات الأعمال في دبي وكولومبيا والتعريف بالمقومات التنافسية التي تزخر بها الإمارة باعتبارها وجهة عالمية للأعمال، وتوفير معلومات قيّمة تساعد الشركات الكولومبية على ترسيخ حضورها فيها والانطلاق منها للتوسع على الصعيد الدولي.

كما يسهم المكتب في دعم الشركات التي تتخذ من دبي مقراً لها للتوسع نحو السوق الكولومبية؛ وذلك من خلال تقديم رؤى متخصصة حول السوق، وتحديد الفرص التجارية والاستثمارية المهمة، وربط تلك الشركات بشركاء محليين موثوقين بما يضمن سهولة دخول السوق وتحقيق نمو ناجح ومستدام لأعمالها.