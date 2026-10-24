تحت رعاية فلاح بن زايد.. نادي غنتوت ينظم مهرجان "البولو الوردي" 31 أكتوبر

أبوظبي في 24 أكتوبر/وام / تحت رعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، تنطلق فعاليات مهرجان " البولو الوردي" الرياضي الخيري التوعوي، 31 أكتوبر الجاري.

وأوضح النادي في بيان له أن المهرجان في نسخته الـ 17 والذي يقام بمقره يسلط الضوء على دوره المحوري، في التفاعل مع المبادرات التثقيفية، وتشجيع أفراد المجتمع على اتباع نمط حياة صحي، وممارسة الرياضة، والتوعية بسرطان الثدي بهدف رفع مستوى الوعي بأهمية الكشف المبكر عن المرض، ووسائل الوقاية منه.

وأشار إلى أن المهرجان يتضمن مباراة خيرية بين فريقي غنتوت بقيادة الشيخة علياء آل مكتوم وفريق "إيليت"، بقيادة الفارس أحمد علي النعيمي، إضافة إلى فقرات ترفيهية، ومنطقة ألعاب للأطفال، وجوائز للمشاركين، وفحوصات مجانية تقدمها "برجيل القابضة".

وقال سعيد بن حوفان المنصوري نائب رئيس مجلس إدارة النادي، إن رعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، للحدث تجسد أهميته وأثره الملموس على مدار 16 عاما، لتأكيد جهود النادي النوعية في دعم المبادرات الوطنية للوقاية من المرض، وتعزيز الوعي المجتمعي.

ونوه إلى أن اللجان العاملة في النادي أخذت في الاعتبار وضع التدابير كافة، لنجاح الحدث، واعتماد الفعاليات الرياضية والترفيهية المصاحبة له، بما يضمن تحقيق رسالته وأثره المجتمعي، بدعم مجلس أبوظبي الرياضي، وبالتعاون مع الشركاء، ضمن الجهود المستدامة للنادي في تبني البرامج والفعاليات النوعية لخدمة المجتمع.

وقال إن النادي اعتمد أجندة الموسم الجديد التي تتضمن كأس البولو الوردي 31 أكتوبر الجاري، وكأس اليوم الوطني خلال الفترة من 14 إلى 28 نوفمبر، وبطولة الناشئين من 1 إلى 5 ديسمبر، وكأس سلطان بن زايد من 8 إلى 19 ديسمبر، ثم بطولة الإمارات الدولية للبولو من 18 إلى 30 يناير 2027، وبطولة غنتوت الدولية من 9 إلى 27 فبراير 2027، وصولا إلى مباراة البولو الخيرية 3 أبريل المقبل.